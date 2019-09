Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Montag in Dürmentingen mehrere Spielautomaten in einer Gaststätte geknackt und dabei Geld erbeutet.

Wie die Polizei mitteilt, stieg der Täter in der Kirchbergstraße durch ein Fenster in das Lokal ein. Dort brach er drei Spielautomaten auf und entnahm das Geld. Auch eine Geldbörse mit Geld steckte er ein, bevor er flüchtete. Die Polizei, Telefon 07371/9380, sicherte die Spuren und ermittelt.