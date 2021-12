Am Samstag wurde der Einbruch in ein Haus in Dürmentingen der Polizei gemeldet. Wie bekannt wurde, war in den vergangenen drei Wochen in das Gebäude in der Buchhalde eingebrochen worden. Die Täter durchwühlten Schränke und fanden dabei Geld und Schmuck. Anschließend flüchteten sie. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei Biberac Telefon 07351/4470, hat die Ermittlungen aufgenommen.