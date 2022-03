Ein Zeichen der Solidarität

Das nachhaltige Fair-Fashion-Label Lovjoi mit Sitz in Dürmentingen hat in einer Hilfsaktion ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt und einen in Kiew festsitzenden Designer in den letzten Zügen seiner Kollektion vor der Mercedes-Benz-Fashion-Week unterstützt. Jean Gritsfeldt, der seine neueste Kollektion am Mittwoch bei der Berliner Fashion Week selbst vorstellen wollte, musste – wie so viele andere Ukrainer – wegen des Angriffs der russischen Truppen seine Arbeit niederlegen und Schutz in einem Luftschutzkeller suchen um sein Leben zu schützen.

Durch eine auf dem sozialen Netzwerk Instagram ins Leben gerufene Initiative innerhalb der Fair-Fashion-Szene konnten binnen weniger Stunden genügend Akteure und Unterstützer aus der nachhaltigen Modeszene gefunden werden, um Gritsfeldts Kollektion rechtzeitig fertig zu stellen.

Das vegane Fair-Fashion-Label Lovjoi erhielt den Hilfeaufruf am Abend des 8. März – spontan sagten alle Näherinnen und Näher sowie Designerinnen und Designer des hauseigenen Produktionsstandorts in Dürmentingen zu, um sich der Initiative anzuschließen und die nötigen Kleidungsstücke binnen 24 Stunden zu fertigen. Ohne Schnittmustervorlage – nur anhand von Videomaterial – wurden die Schnitte für acht Kleidungsstücke generiert und mit nachhaltigen Stoffen produziert.

Außerdem nähte das Lovjoi-Team einige riesige, zwanzig mal drei Meter große ukrainische Flagge aus Tencel, die am Mittwoch zum Höhepunkt von Gritsfeldts Show von allen an der Show beteiligten Models über den Laufsteg getragen wurde. Die Präsentation wartete mit politischen Bekenntnissen und Bildern aus dem Krieg auf und ist als Friedensappell und Hommage an Grtisfeldts Heimatland zu verstehen. Der Designer Jean Gritsfeldt zeigte sich sichtlich gerührt von der Unterstützung seiner Mode-Kolleginnen und -Kollegen und bedankte sich mehrfach öffentlich bei den Unterstützern.

„Für uns ist es selbstverständlich, zu helfen, wenn wir können“, sagt Lovjoi-Gründerin Verena Benz, die aus Sigmaringendorf stammt. Das beweisen Benz und ihr Team seit Jahren bei unterschiedlichsten Spenden- und Benefizaktionen, aber auch wenn es darum geht, Menschen eine Arbeit zu geben: In der hauseigenen Näherei arbeiten selbst ehemalige Geflüchtete.

Zusammen mit dem nachhaltigen Partner-Label ThokkThokk mit Sitz in München hat Lovjoi außerdem auf einen Spendenaufruf hin mehrere Pakete voll nachhaltiger Kleidung in GOTS-Qualität an die Landeserstaufnahmestelle Sigmaringen gesendet, wo in den nächsten Tagen bis zu 700 Flüchtlinge aus der Ukraine erwartet werden. GOTS steht für Global Organic Textile Standard (weltweites Bio-Textil-Standard). Um dieses Siegel zu erhalten, müssen Textilien laut Umweltbundesamt zu mindestens 70 Prozent aus biologisch erzeugten Naturfasern bestehen und weitere Anforderungen erfüllen.

Lovjoi hat sich laut eigener Aussage nicht nur der nachhaltigen, sondern auch fairen und sozialen Produktion verschrieben – „vom ersten bis zum letzten Schritt der Herstellung“. Das Label verwende dafür hochwertigen Materialien wie etwa GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle. Zudem werde ausschließlich Komponenten aus Deutschland und von hochwertiger Qualität eingesetzt. In dem Atelier des Labels sind unter anderem professionelle Schneider beschäftigt, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen und das Handwerk bereits in ihrer Heimat erlernt haben. Das Besondere: es gibt kein Lager, jedes Teil wird „just in time“, also nur auf Bestellung angefertigt. Seit Frühling/Sommer 2019 führt das Label zusätzlich die Wäsche-Kollektion „Lovjoi intimates“ und bringe damit „den nachhaltigsten BH der Welt“ auf den Markt. Zudem hat Lovjoi eine Denim-Kollektion im Programm, seit 2021 ergänzen eine Bademoden- und eine Schuh-Kollektiondas Sortiment.