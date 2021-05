Ein gelungenes Gemeinschaftswerk der Heudorfer

Am 19. Mai 2001 ist das Dorfgemeinschaftshaus in Heudorf offiziell eingeweiht worden. Gefeiert wurde damals gleich an zwei Tagen. 20 Jahre später ist es ungewöhnlich still um das DGH. Die aktuelle Lage schränkt die Aktivitäten stark ein. Gerne hätten man das Jubiläum gebührend und nach Heudorfer Maßstäben ausgiebig gefeiert.

9000 ehrenamtliche Stunden geleistet

Viele Heudorfer erinnern sich bestimmt noch an die kräftezehrende Zeit vom Abriss des Gänganwesens bis zum Neubau des Dorfgemeinschaftshauses. 9000 ehrenamtliche und schweißtreibende Stunden von insgesamt 99 freiwilligen Helfern stecken als Eigenleistung in den 2,4 Millionen DM Baukosten. 1500 Stunden Eigenleistung wurden damals als Voraussetzung angesetz, um das Projekt zu verwirklichen.

Anton Holstein, damaliger Ortsvorsteher von Heudorf, erinnert sich: „Wir wollten etwas für unsere Vereine, unsere Feuerwehr und für unsere Bürger. Ein Mittelpunkt des geselligen Treffens. Viele Helfer haben komplette Wochenenden beim Bau verbracht. Wochenlang. Fast das ganze Dorf war irgendwie involviert. Das DGH ist bis heute unser Herzstück von Heudorf und zentraler Angelpunkt rund ums Festen. Das zeigen ja auch die vielen Veranstaltungsbuchungen. Vom DGH profitieren nicht nur die Vereine und natürlich die Feuerwehr sondern auch die Gemeinde Dürmentingen, die einen attraktiver Veranstaltungsort vorzuweisen hat.“

„Gemeinsam sind wir stark, das kann man der Dorfgemeinschaft von Heudorf bescheinigen“, betont Gerhard Schmid, Ortvorsteher Heudorf. Diese Stärke sei maßgebend für das Gelingen des Dorfgemeinschaftshauses in Heudorf gewesen. Er erinnert an Karl Binder, der immer wieder bei der Gemeinde die Notwendigkeit von Vereinsräumen ins Gespräch brachte. Schließlich fand er bei Bürgermeister Wörner Gehör und der Erwerb des Gäng-Hofes samt Umbau wurde vom Gemeinderat beschlossen. Beim Umbau sei fast jeder Haushalt mit unentgeltlichen Stunden beteiligt gewesen. „!Dieses gemeinsame Schaffen und die gegenseitige Wertschätzung war etwas Besonderes und hat unserer Dorfgemeinschaft starke Impulse gegeben“, sagt Schmid. Über zwei Jahre lang habe man sich in abwechselnder Besetzung jedes Wochenende und auch an zwei Abenden in der Woche zur Großbaustelle aufgemacht. „Ich selber und all die Beteiligten sind heute noch erstaunt, was wir damals gemeinsam geschafft haben“, so Schmid.

„Das Dorfgemeinschaftshaus trägt zur Bereicherung und Attraktivität des Dorflebens in Heudorf und der Gesamtgemeinde Dürmentingen bei“, so Bürgermeister Dietmar Holstein. „Aber auch auswärtige Gäste nehmen esgerne als Veranstaltungsort an.“ Viele damals Beteiligten hätten ihre ganz persönlichen Erinnerungen an diese Zeit. „So auch ich, der nicht nur an die Arbeitseinsätze dort denkt, sondern vor allem an die allererste private Veranstaltung, die im DGH Heudorf stattfand“, erinnert sich der Bürgermeister: „Meine Hochzeit am 22. September 2001.“