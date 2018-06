E-Bike-Fahrerin nach Sturz schwerverletzt

Eine Pedelecfahrerin hat sich am Donnerstag bei einem Sturz in Dürmentingen schwer verletzt. Die Frau hat sich mit ihrem E-Bike überschlagen.

Wie die Polizei berichtet, war die 43-Jährige kurz vor 8 Uhr im Kapellenweg in Richtung Riedlinger Straße unterwegs. Als ein Auto aus einem Grundstück auf die Straße ausfahren wollte, bremste die 43-Jährige ihr Rad stark ab. Dabei überschlug sie sich und fiel auf die Fahrbahn. Ein Krankenwagenbrachte die Schwerverletzte in eine Klinik. Den Sachschaden an dem Pedelec schätzt die Polizei auf ungefähr 300 Euro.