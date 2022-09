Dürmentinger Seniorenausflug führt nach Gospoldshofen und Bad Wurzach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jedes Jahr organisiert die Gemeinde Dürmentingen mit der großzügigen Unterstützung des Wohlfahrt- und Krankenpflegevereins den Seniorenausflug für Bürger und Bürgerinnen ab 65 Jahren.

Am Mittwoch, den 14. September machten sich die Dürmentinger Senioren begleitet von Bürgermeister Dietmar Holstein, Pfarrer St. Leonhard, Maria Beck und Brigitte Schmid von der Nachbarschaftshilfe sowie Martina Soukup-Venn vom BE-Büro der Gemeindeverwaltung mit zwei Bussen auf den Weg, in die kleine Kurstadt Bad Wurzach.

Als erster Programmpunkt stand die Besichtigung der Käserei Vogler in Gospoldshofen. Dort werden regionale Allgäuer Käsespezialitäten selbst hergestellt. Im urig, gemütlichem Ambiente lauschten die Teilnehmer bei einem leckeren Käseweckle und duftendem Kaffee der humorvollen, akustischen Führung des Inhabers Jörg Vogler. Nach der kleinen Stärkung nahm der gut gelaunte Käsereibesitzer seine Gäste mit zu einer kurzen Besichtigungstour, die durch die Produktion sowie das liebevoll gestaltete Museum führte. Anschließend blieb noch etwas Zeit, um sich mit kulinarischen Käse-Köstlichkeiten für Zuhause einzudecken oder sich im Museum umzusehen.

Nach diesen duftenden Eindrücken, machte sich die Reisegruppe auf den Weg in die Stadtkirche St. Verena in Bad Wurzach. Dort wurde mit dem mitreisendem Pfarrer Leonhard eine kleine Andacht gefeiert. Während dieser Zeit öffneten sich himmlische Schleusen und es regnete in Strömen. Jedoch als die Reisegruppe die imposante Kirche wieder verließ, hörte der Regen so schnell auf wie er begonnen hatte. So konnten die Senioren trockenen Hauptes den kurzen Weg zum Gesundresort Feelmoor zu Fuß zurück legen. Das Buffet ließ keine Wünsche offen und so wurde kräftig zugelangt.

Bestens gestärkt ging es dann weiter im Programm. Zwei Bähnlein der Torfbahn Bad Wurzach warteten schon auf unsere Senioren/innen. Die Torfbahn in der jetzigen Form wurde ab dem Jahre 2001, von vorwiegend im Ruhestand befindlichen Mitgliedern des Kultur- und Heimatverein Bad Wurzach, neu gebaut. Und was hier entstand ist wirklich eine Reise wert. Mit viel Herzblut wurde ein Stück Geschichte erhalten. Die Fahrt durch das Wurzacher Ried dauert kurzweilige 50 Minuten. Der anschließende Museumsbesuch lohnt sich unbedingt, hervorragend dokumentiert und aufgearbeitet taucht man dort komplett in die Geschichte des Torfabbaus ein.

Nach diesem kulturell historischem Highlight ging es dann wieder zurück ins Gesundresort Feelmoor zu Kaffee und Kuchen.