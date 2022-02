Dürmentingen ist jetzt fest in Narrenhand

Am Glombigen Donnschtig übernehmen auch in Dürmentingen die Narren die Macht. Der Bürgermeister wird abgesetzt und muss dem Triumvirat den Rathausschlüssel übergeben. In den vergangenen Jahren wurde die Machtübernahme stets mit großem Narrenaufgebot gefeiert. Die Dreiviertelnarren stürmten das Rathaus, rangen dem Bürgermeister auf dem Balkon den Schlüssel ab, während vor dem Rathaus die Schalmeien für Stimmung sorgten und die Kinder auf den „Zickerlesregen“ warteten. Auch dieses Jahr wurde das Dürmentinger Gemeindeoberhaupt abgesetzt – coronabedingt allerdings, wie im vergangenem Jahr, nur im kleinen Rahmen. Der neue Triumvirat besuchte Bürgermeister Dietmar Holstein mit einer kleinen Narrenabordnung. Wohl oder übel musste er den Schlüssel zum Rathaus abgeben und ermahnte dabei seinen „Nachfolger“ Robert Dreher, mit den Anliegen der Gemeinde achtsam umzugehen. Somit ist Dürmentingen nun bis Aschermittwoch in Narrenhand und trotz Einschränkungen heißt es auch dieses Jahr „ a bissle Fasnet goht doch no“.