Nun sind auch die Dürmentinger Dreiviertelsnarren unterwegs. Am Freitag hat die Fasnet mit dem Narra-Raus-Fescht begonnen. Aus der Narrenstube im „Löwen“ kamen die Maskenträger heraus. Mit einem kleinen Umzug, begleitet von den Schalmeien, gelang der Einstieg in die fünfte Jahreszeit ohne Probleme. Am Sonntag ging es gleich zum Ringtreffen nach Blaustein. Die Dürmentinger freuen sich nun auf die erste Gabel am kommenden Samstag, ab 18 Uhr. In folgenden Lokalen wird gemaschkert: Narrenstube „Löwen“, Feuerwehrheim, Pizzeria „Da Vinci“, „Rose“, „Storchen“ und im Musikerheim Bunker. Foto: privat