Drei Verletzte bei Brand in Autowerkstatt

Bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Hailtingen zogen sich am Dienstag drei Mitarbeiter leichte Verletzungen zu. Das teilt die Polizei mit. Das Feuer war gegen 12 Uhr in der Betzenweiler Straße ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungsdienst trafen kurz darauf bei der Werkstatt ein. Die Mitarbeiter hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Gebrannt hatte es in der Filteranlage einer Lackierkabine. Drei Personen hatten leichte Rauchgasvergiftungen bzw. Schnittverletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei sucht jetzt die Ursache, die zum Ausbruch des Feuers geführt hat. Der Sachschaden wird auf 15 000 bis 20 000 Euro geschätzt.