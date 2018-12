Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Hailtingen

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 7 Uhr in Hailtingen sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 46-jährige Fordfahrerin auf der B 312 unterwegs in Richtung Riedlingen und wollte an der Einmündung der Betzenweiler Straße links abbiegen.

Ein nachfolgender 76-jähriger Opelfahrer erkannte zu spät, dass der Ford stoppte, und fuhr auf. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden dabei verletzt, ebenso ein 15-jähriger Mitfahrer im Opel. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Autos entstand Totalschaden, den die Polizei auf 16.000 Euro schätzt. Die Feuerwehr Hailtingen war zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort.