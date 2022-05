Festival ohne Bands: 400-Seelendorf erwartet am Wochenende rund 8000 Besucher

Noch allein auf weiter Flur steht David Lüke. Doch der Schein täuscht. Auf der riesigen Fläche zwischen Hailtingen und Betzenweiler wird von Donnerstag bis Sonntag eine kleine Stadt mit bis zu 8000 Menschen sein. So viele Besucher waren es zumindest beim letzten Festival ohne Bands im Vor-Corona-Jahr 2019. Heuer gibt es auch Tagestickets im Vorverkauf und an der Tageskasse.

Sponsoren unterstützen Veranstaltung

Für den Hailtinger ist es nach 2017 das vierte Festival. Der Organisator, der seine große Leidenschaft mittlerweile als Beruf ausübt, hat mittlerweile Übung – und viele Kontakte. Die pflegt er beispielsweise bei der Konferenz des Reeperbahnfestivals, die er im September besuchte. Es ist eine Veranstaltung des Vernetzens für die Musik- und Kreativszene. Lüke hat dort nicht nach Bands Ausschau gehalten, sondern vor allem nach Sponsoren. „Ich bin nicht abhängig von Sponsoren“, sagt Lüke. „Aber wir müssten sonst die Tickets teurer machen.“

Als Sponsoren konnten die Kreissparkasse Biberach, der Zigarettenkonzern JTI, die Brauereien Spaten und Franziskaner, Red Bull, der Partyschnapshersteller Ficken und noch viele kleinere gewonnen werden. Die Firmen Barth in Riedlingen und Hägele in Dürmentingen stellten Bauwagen zur Verfügung. Und es gab einige Firmen aus der Gemeinde, welche die 8000 Müllbeutel sponserten, die an die Gäste ausgegeben werden.

Landwirte stellen Fläche zur Verfügung

Die rund 400 Einwohner in Hailtingen stehen der Veranstaltung durchaus positiv gegenüber – nicht selbstverständlich angesichts der Größenordnung dieser Veranstaltung. Es sei auch wieder kein Problem gewesen, zwölf Hektar Fläche von mehreren Landwirten pachten zu können. Dafür ist der Organisator natürlich besonders dankbar, denn mit dem Gelände steht und fällt die Veranstaltung.

Die Wiesen wurden bereits im vorigen Jahr vorbereitet, nochmals eingesät und kurz vor dem Festival gemäht. Das Grundstück sei ideal, weise ein leichtes Gefälle auf und habe auch keine Mulden, damit Regenwasser abfließen kann. Die Wettervoraussage gibt bislang jedoch ohnehin Grund zum Optimismus.

3,6 Kilometer Bauzaun aufgestellt

Zusätzlich zum zehnköpfigen Organisationsteam packen noch rund 20 Helfer beim Aufbau mit an. Den Anfang macht immer die Eingrenzung des Geländes. 3,6 Kilometer Bauzaunelemente wurden wieder aufgestellt – das verdeutlicht die Größenordnung der Veranstaltung. Den Bauzaun habe er „in weiser Voraussicht“ bereits im Oktober bestellt. Mittlerweile sei so etwas kaum noch zu liefern. Viele der Elemente, die auch noch beim „Summerbreeze“ in Dinkelsbühl zum Einsatz kommen, seien nagelneu.

Jukebox im Partyzelt

Danach kommen „die großen Sachen“. Dazu zählen ein halbes Dutzend Stromaggregate, gut 120 Dixiklos, acht Müllcontainer mit 36 Kubikmetern Fassungsvermögen. Zelte und Stände für Verpflegung sowie Merchandising werden aufgebaut. Es gibt wieder einen Pool zur Erfrischung und einen Biergarten. Herzstück ist das rund Infield, das zentral angelegt ist, wo Rock, Punk und Metal läuft. Im Partyzelt haben die Besucher an der Jukebox freie Auswahl. Und Freunde von Hardrock und Heavy Metal kommen im Ficken-Zelt auf ihre Kosten.

Die Besucher können ihr Auto wieder direkt neben ihrem Zelt abstellen. Das sei nicht nur bequem und praktisch: „Das ist auch ein Schutzraum, wo man sicher vor Gewitter oder Regen ist.“ Gerne greift David Lüke auch Vorschläge von Fans auf. Eine davon ist das Green Camp, ein eigener Bereich für Gäste, die zwar gerne Party machen, es zum Schlafen dann lieber ruhiger haben, ohne Aggregat und laute Musik. Eine weitere Neuerung ist die „Truckmeile“, für die bereits 14 Plätze gebucht sind. Gut angenommen werde auch das Dosenbier, das vorab geordert und portionsweise gekühlt abgeholt werden kann.

Knapp über 7000 Tickets sind mittlerweile verkauft. 5000 davon sind „Altverkäufe“, die meisten davon noch aus dem Jahr 2020, die nicht zurückgegeben wurden. Lüke hofft noch auf weitere Kurzentschlossene: „Zurzeit zählt jeder Cent.“ Es gibt neuerdings auch Tagestickets bis Mittwoch im Vorverkauf, danach an der Tageskasse. Bei 8000 Tickets ist allerdings Schluss. Die Tagesgäste können ihre Autos auf dem Parkplatz direkt beim Festivalgelände abstellen. Die Zufahrt aus Richtung Betzenweiler ist ausgeschildert.

„Wenn es so weiterläuft wie bisher, sind wir super im Zeitplan“, freut sich Lüke. Die ersten Besucher kommen am Donnerstag um 8 Uhr aufs Gelände. Drei Tage entspannen, feiern und das leben genießen, verspricht der Veranstalter – der sich übrigens für nächstes Jahr bereits wieder sechs Hektar Feierzone gesichert hat.