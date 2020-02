Beim Stadtlauf das Ziel verfehlt

Dürmentingen - Zum 140. Geburtstag der Dreiviertelsnarren war das Ambiente in der neuen Halle perfekt. Die neue Bühnenkulisse funkelte, der Saal war festlich geschmückt, die großen Fenster spiegelten närrisch die Dekoration. Das größte Geschenk zum Jubiläum waren zwei neue Akteure auf der Bühne.

Der Einzug des Narrenrats zusammen mit der Narrenfamilie, dem „Dreiviertelsnarr“ und dem „Stocknarr“ unter Begleitung der Schalmeienkapelle wurde freudig erwartet. Narrenrat Franz Widmann begrüßte die Gäste. Robert Dreher führte im (ba)rockigen Stil durchs Programm. Einstimmung sangen alle das Narrenlied: „Wir Narren, wir Narren sind eigene Leit.“ Erst dann waren alle endgültig im Dreiviertelsnarrenfieber und die Programmpunkte konnten starten.

„De kleine Feschtbänkler“ unter Leitung von Karin Brobeil freuten sich, in der neuen Halle auftreten zu dürfen. Es gebe ja noch genügend andere Baustellen im Ort, um die sich die Gemeinde nun kümmern könnte: Zum Beispiel die Lebendige Ortsmitte. „Des könnte grad uns noch zum Wohnen im Rentenalter reichen,“ unkte der Dürmentinger Narrensamen. Die kleinsten Akteure erzählten von Mäusen bei Apothekers, von vergessenen Hähnchen im Ofen und vom Spagat, der nach vielen Baccardis scheinbar ganz einfach machbar ist, oder eben nicht. Wenn hier die gerade Dreijährigen ein „Narra raus“ anstimmen, rührt das den ganzen Saal.

Zünftig wurde es bei den Moritaten. Wolfgang Fischer und Wolfram Kettenacker erzählen gesanglich vom Ortsleben, musikalisch begleitet von Wolfgang Kettnaker und Rainer Geiselhart. Dazu gab es ausdrucksstarke Bilder, gemalt von Alla Städler, die die Geschichten der Dürmentinger verdeutlichen. Da fährt der Rasenmäherroboter in einen Schacht, beim Stadtlauf wird das Ziel verfehlt, ein Instrument geht kaputt und der Dürmentinger Bürgermeister kommt vom Jagen nicht mehr heim, weil die Autobatterie leer ist. Nicht fehlen dürfen natürlich Geschichten über Alkoholunfälle. Stundenlang könnten die Gäste hier zuhören.

Nun die sensationelle Neuheit am Narrenball: Das Geschwisterpaar Katrin und Philipp Jutz hat einen eigenen Programmpunkt auf die Beine gestellt. Die beiden inszenierten die Talkshow „KatrIna´s Nacht“. Als Gast kam der Präsident der Vereinigten Staaten: Donald Trump. KatrIna hatte ganz schön zu kämpfen – egal ob das an den Fragen des Publikums oder den sehr kritischen Antworten Trumps lag. Am Ende konnte sie überzeugend den Gast und die Zuschauer unterhalten, vor allem auch mit ihrem musikalischen Talent, ob mit Stimme oder Gitarre. Der egoistische Trump konnte KatrIna Parole bieten. Mit perfekter Mimik und Gestik stand er seinem Vorbild in nichts nach. Den Klimawandel hält er dank der Mauer aus den USA raus, frauenfeindlich ist er nicht, da ihn alle Frauen lieben, und allgemein ist für einen Milliardär nichts zu schwer. Am Ende bekommt „Narra raus“ eine ganz andere Bedeutung, als Trump damit von der Bühne getrieben wird.

Das Männerballett wurde nicht von der Bühne getrieben, es trieb sportlich aufs Meer hinaus. Zum Glück gab es genug Bademeister, die zur Rettung eilen konnten. Die 14-köpfige Truppe führte im Baywatch-Style einen Tanz auf – natürlich oberkörperfrei. Aber sie nannten sich nicht umsonst „Enorm in Form“, konnte man da nicht bei dem ein oder anderen einen „Sixpack“ erahnen? Kein Wunder, dass da alle Gäste, vor allem die weiblichen, noch eine Zugabe wollten. Veronika Kappeler und Jasmin Blatter studierten das Männerballett mit viel Augenschmaus ein.

Imposante Männertruppe

Nach der Pause ging es mit der nächsten imposanten Männertruppe weiter. Frank Kettnaker und Bertram Sailer zeigten sich von ihrer ganz glamourösen Seite. Als Drag Queens stimmten sie erst ein Geburtstagsständchen an. Sie hielten Ausschau nach einem jungen Burschen. Fündig wurden sie bei der Landjugend, bei einem Schalmei. Das Schauspiel endete in einem kleinen Machtkampf der Drag Queens, wer sich denn jetzt an dem knackigen Burschen ausleben darf. Es gab extra viel Applaus für die beiden pompösen Damen und ihren Fang aus dem Publikum.

Weiter ging es mit dem Tanz des Damenballetts. Die „Neue Dürmentinger Welle“ belebten die 80er wieder. Die zehn Mädels überzeugten in den knallbunten Neon-Outfits mit einem von Nicole Späth und Olga Auras choreografisch witzig und spritzig einstudierten Tanz, zu Liedern wie „99 Luftballons“ und „Skandal im Sperrbezirk“.

Bevor nun aber auch die Zuschauer tanzen durften, sorgte die Schalmeienkapelle nochmals für Stimmung. Die neu einstudierten Stücke brachten die Leute dazu, auf den Stühlen zu tanzen und mitzusingen. Wieder einmal zeigten sie ihre musikalische Power als „Die Jungs vom Kiez“ und konnten sich auf die große „Fanbasis“ im Ort verlassen. Wer bis jetzt noch nicht in Stimmung war, wurde schlagartig umgestimmt: Die Aftershowparty an der neuen Bar auf der Empore konnte beginnen.