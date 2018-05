Dorffest behält seine Anziehungskraft

Zum 26. Mal hat die Gemeinde Dürmentingen am 1. Mai ihr Dorffest ausgerichtet. Hunderte, gar Tausende von Besuchern strömten um das weitläufige Marktgelände um Kirche und Stammstraße mit den angrenzenden Nebengassen.

Bürgermeister Dietmar Holstein gilt auch im Bereich der Dorffeste als erfahrene Größe. Nach den Böllerschüssen konnte er bereits nach dem zweiten Schlag beim Fassanstich das Fest als eröffnet verkünden.

Reich bestückt war der attraktive Krämermarkt. Hier gab es große Auswahl an Kleidung und Hüten, der Arbeitskreis Umwelt unterrichtete über Kräuter und heimische Vögel, für das Fahrrad war allerhand Neues und Wissenswertes zu erfahren, die Landfrauen waren ebenso aktiv wie wie Schützen- und Sportverein sowie acht weitere Vereine aus Dürmentingen mit dem Kindergarten. Die Musikvereine aus Dürmentingen und Heudorf, wie die Alphornbläser und die Schalmeienkapelle sorgten für musikalische Eckpunkte.

Für viele der Besucher war der gut bestückte Handwerkermarkt besonders interessant. Nicht nur beim Rohstoff Holz staunte mancher, mit wie viel Ideen und handwerklichem Können Kunsthandwerker die reinsten Schmuckstücke herstellen können.

Dass niemand hungern oder dürsten musste, dafür war an vielen Ecken reichlich gesorgt, denn der Markt ist stets eine Gelegenheit, Bekannte zu treffen, zu plaudern und einfach einen arbeitsfreien Tag zu genießen. Auch wenn anfangs der Wind noch etwas kühl wehte und mancher sich mehr Sonnenschein gewünscht hätte, der Regen blieb aus. Und mit Zunahme des Nachmittags steigerte sich auch die Zahl der Marktbesucher, sodass wohl volauf zu Recht, wie die Verwaltung meinte, von „Tausenden von Besuchern“ die Rede war.

Im Gegensatz zum Drehorgelmann, der mit seinem Spiel an immer wieder anderen Standorten die Besucher erfreute, lud das Dorffestbähnle mit Qualmen und Pfeifen vor allem die kleineren Marktbesucher laufend zum Mitfahren auf derselben Strecke ein. Für die Jugendlichen waren separate sportlich geprägte Anlagen aufgebaut. Einige Firmen beteiligten sich am verkaufsoffenen Feiertag mit ihren Ausstellungen und erweiterten damit das Angebot des diesjährigen Dorffests, das als gut gelungen in die Annalen eingehen kann.