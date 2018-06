Doppelte Meisterschaft beim SV Dürmentingen

Die Tischtennis-Herrenmannschaften des SV Dürmentingen feierten die „doppelte Meisterschaft“ der Saison 2017/2018. Die erste Mannschaft gewann mit 30:2 Punkten den Titel in der Bezirksklasse, steigt in die Bezirksliga Donau auf. Die zweite Herrenmannschaft hat die Meisterschaft in der Kreisklasse ungeschlagen mit 20:0 Punkten für sich entschieden. Folgende Spieler kamen zum Einsatz: Herren 1: Tobias Münst, Roman Huber, Frieder Roll, Kurt Gobs, Wolfgang Selg, Dieter Prause, Martin Renn; Herren 2: Roland Falkenstein, Jonny Roth, Wolfgang Schmid, Felix Bartsch, Jan Schelkle, Thomas Hoffmann, Kai Korioth und Max Saiger (Jugendspieler).