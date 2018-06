Diskussion um Betonröhren hält an

„Die Alte Poststraße ist ein Dauerbrenner“, sagt Dürmentingens Bürgermeister Dietmar Holstein. Tatsächlich beschäftigen die vier Betonröhren, die zur Verkehrsberuhigung aufgestellt wurden, schon seit rund einem Jahr Gemeinde, Rat und Bürger. Nun steht eine Alternative im Raum, über die die Gemeinderäte in der nächsten Sitzung entscheidung wollen. Bis dahin sollen die Anwohner stärker in den Prozess einbezogen werden.

Stein des Anstoßes ist das unschöne Aussehen der Betonröhren. Gemeinderat Günter Möllmann bezeichnete sie in der Vergangenheit gar als „Schandfleck für die Gemeinde“. Aber auch Gefahr soll von den Objekten ausgehen, die den Verkehr in der Alten Poststraße ja eigentlich sicherer machen sollen. So wird beführchtet, dass Kinder, die hinter den Röhren stehen und auf die Fahrbahn laufen, zu spät von Autofahrern gesehen werden könnten.

„Die Straße ist kein Spielplatz, das ist klar“, betont der Bürgermeister. Deshalb hatten auch rund 65 Anwohner eine Petition in den Gemeinderat eingebracht, um die Raserei in der Tempo-30-Zone einzudämmen. Allerdings hatten sich einige der Unterzeichner etwas anderes vorgestellt als die unkonventionellen Röhren.

Meinungen gehen auseinander

Der Vorschlag, die Objekte auszuprobieren, kam vom Landratsamt und die Gemeinde setzte ihn um. Daraufhin hagelte es massive Kritik. Zwischenzeitlich hat Dietmar Holstein mit einigen der Anwohnern gesprochen, doch die Meinungen gehen nach wie vor auseinander, wie der Schultes erklärt.

In den vergangenen Tagen haben sich jedoch Vertreter der Gemeinde und des Gemeinderats, des Landratsamts und der Polizei erneut zu einer Verkehrsschau zusammengefunden. „Es wurde festgestellt, dass eine Verbesserung stattgefunden hat“, sagt Holstein. Die Röhren schränken die Sicht ein, so dass Autofahrer gezwungen sind, den Fuß vom Gas zu nehmen.

Nach der jüngsten Gemeinderatssitzung Anfang der Woche, in der kontrovers über die Betonröhren diskutiert wurde, liegt nun aber eine Alternative auf dem Tisch: Die Röhren könnten abgebaut und dafür Bodenschwellen aufgebracht werden. Allerdings sorgen diese für mehr Lärm als bisher. Und sie erschweren Einsatzfahrzeugen von Rettungsdienst und Feuerwehr, aber auch dem Winterdienst die Durchfahrt. „Bei allem anderen, wie Baken oder Pflanzentrögen, ist die Frage, ob es die gewünschte Wirkung erzielt“, so Holstein.

Die Entscheidung, wie weiter verfahren wird, liegt schlussendlich beim Gemeinderat. Fallen soll sie in der nächsten Sitzung im September. Doch der Bürgermeister betont, dass er die Anwohner bis dahin in die Diskussion einbinden will. „Sie werden jetzt angeschrieben und nochmal informiert.“ Mit einer einvernehmlichen Lösung rechnet Holstein jedoch nicht: „Es wird eine Mehrheitsentscheidung werden, denn es sind nicht alle einer Meinung.“

Geeinigt haben sich die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung darauf, dass der aufgemalte Gehweg in der Alten Poststraße bestehen bleibt. Zusätzlich soll ein Tempo-30-Piktogramm auf die Fahrbahn aufgemalt werden.