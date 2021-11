Dieb erbeutet Elektronikgeräte

Eine Videokamera, ein Ladegerät und andere Elektronikgeräte hat ein Unbekannter aus einem Auto in Heudorf gestohlen. Zwischen 17 und 18 Uhr parkte das Fahrzeug in der Straße Breite. In dieser Zeit schlug der Einbrecher eine Fensterscheibe ein, durchsuchte das Auto und wurde in der Mittelkonsole fündig. Spezialisten der Polizei haben die Spuren des Täters gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Riedlingen (Telefon 07371/9380) Hinweise auf den Unbekannten.