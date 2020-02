Die Queen auf Abschiedstour in Dürmentingen

Bei der zweiten Dürmentinger Gabel sind viele Maschger durch die Straßen gezogen und haben das Publikum nach alter Tradition mit gewitzten Sketchen und mitreißender Musik bespaßt.

An der Gabel zeigen viele Dürmentinger ihr Talent als Schauspieler, Sänger oder Tänzer und geben auf den Bühnen der Maschgerlokale ihr Bestes. Sie erzählen vom chaotischen Häsverleih, bei dem einiges schieflaufen kann. Egal ob es die falsche Größe ist, die falsche Maske oder gar das falsche Instrument – wenn am Ende der Schalmei auf seiner Melodika das Narrenlied anstimmt, sind alle dabei.

Auf das 140-jährige Jubiläum freuen sich die Narren. Und damit dies auch würdig gefeiert werden kann, stellt eine Gruppe das Jubiläumsbier vor. Unterstützung bekommen sie dabei von Ida Ziegler, Landessiegerin beim Bierbrauen. Die Zutaten sind natürlich ganz närrisch angehaucht: ein bisschen kunterbunte Narrensamen, einen Ohrwurm, Aspirin und ein paar Haare aus dem Bart von Narrenrat Jürgen Waiß. Kostproben wurden auch gleich ans Publikum verteilt.

An jeder Fasnet darf in Dürmentingen der Ball nicht fehlen. Die neu renovierte Halle öffnet hierfür dieses Jahr ihre Türen und der Ball soll so schön wie möglich werden. Aber wie sich herausstellt, haben die kleinen Kinder keine Lust auf ihren Auftritt, das Männerballett steckt noch im Warm-up und die Band ist auch noch nicht bereit. Das Frauenballett muss sich erst ihre Aufstellung markieren und natürlich darf hier der Sekt nicht fehlen. Zum Abschluss überprüft der Dirigent der Schalmeien noch die Bühne, damit er in bester Beleuchtung seine Show abziehen kann.

Aber auch außerhalb der Fasnet gibt es lustige Anekdoten zu erzählen. So erhalten die Zuschauer vom örtlichen Kosmetikstudio eine Sonderbehandlung. Maniküre mit der Poliermaschine, Gesichtsbehandlung mit Zitronensaft und Hot-Stone-Massage – nichts wurde ausgelassen, nicht einmal der abschließende Schnaps zur inneren Reinigung. Einen Schnaps hätte wahrscheinlich auch Bürgermeister Dietmar Holstein gebrauchen können: als er nach der Jagd erst seinen Autoschlüssel in den Brombeerhecken verliert und dann nach Heudorf zurücklaufen muss, um zusammen mit seinem Bruder das Auto abzuholen. Er schafft aber nur den halben Weg zurück nach Hause, ehe sein Auto wieder liegen bleibt und die beiden Geschwister doch wieder nur mit einem Auto zurückkommen.

Und noch ein hoher Besuch: Die Queen und Prinz Philip höchstpersönlich kommen auf Abschiedstour in Dürmentingen vorbei, um der EU Lebewohl zu sagen. Begleitet werden sie von der königlichen Leibgarde und dem „Master of Desaster“, der dem Publikum angibt, wann man aufstehen muss oder sich wieder hinsetzen durfte. Das königliche Ehepaar hält eine Rede auf die EU und den kommenden Austritt – unterbrochen nur durch das Einnicken des Prinzen und der allgemeinen Verwirrung des älteren Paars. Verwirrt und verärgert ist auch der Ötzi, den die nächste Gruppe vorstellt. Sein Problem: Es gibt einfach keinen Schnee! Wie soll man denn da noch Skifahren können? Schnell wird die Hilfe einer guten Fee und der Eiskönigin angefragt. Aber auch sie können nicht weiterhelfen. Die Schneebälle sind zu hart und weder Rasierschaum noch Bierschaum eignen sich nicht als Schneeersatz. Gelöst wird das Problem durch die Schneemaschine, durch die der Winter für Ötzi gerettet wird.

Schneemangel beklagt auch eine andere Gruppe. Kurzerhand dichten sie ein Lied um. Alles, was sie wollen, ist Schnee, aber im letzten Jahr gab es einfach keinen. Damit wurde der musikalische Teil der Gabel eingeleitet. Denn es gibt auch viele Sänger und Musiker unter den Dürmentingern. Für gute Stimmung sorgte die Gruppe von der Reeperbahn, bei der das ganze Publikum mitsingt und tanzt. Andere singen ein Loblied auf ihren „Wampa“, der ihnen zwar manchmal im Weg steht, den sie aber trotzdem nicht um alles in der Welt hergeben würden. Und schließlich kommen sie auch mit ihm in den Himmel.

Ein weiterer Chor protestiert für die Fasnet. Der Narrenrat stirbt aus, es gibt schon lange keine Tequilabar mehr und die Fasnet ist vom Aussterben bedroht. Mit Parolen wie „Save the Narrarat“ und „Fridays for Fasnet“, aber auch mit viel gesanglichem Talent überzeugen sie die Zuschauer. Dass man aber nicht unbedingt ein Text braucht, zeigt die nächste Gruppe. Man braucht im Prinzip nicht einmal Instrumente. Mit Mülltonnen, Mülleimern und Flaschen haben sie ein rhythmisch sehr ausgeklügeltes Stück vorgespielt und dem Publikum gezeigt, dass Musik auch mal anders geht und dass die Kreativität keine Grenzen kennt.

83 Maschger, verteilt auf zwölf Gruppen, haben so für eine gelungene, abwechslungsreiche und sehr lustige Gabel gesorgt. Die Stimmung war klasse, die Gruppen haben sich von ihrer besten Seite gezeigt und mal wieder bewiesen, wie man mit Geschichten „rund ums Ort“ begeistern kann. An diesen Abend werden sich bestimmt noch viele erinnern.