Das Leben eines jungen Försters kennt viele Stationen. Forsthäuser und Privatquartiere wechselten sich ab, in einem davon wohnte ein junges Mädchen mit dunklen Haaren und wachen Augen. Heute blicken Hubertus und Erika Brötzel voll Dankbarkeit auf 60 gemeinsame Ehejahre zurück.

Im Rahmen seiner Ausbildung zum Förster wurde Hubertus Brötzel dem Forstamt Ravensburg zugeteilt. Die genauere Reviersbezeichnung hieß Ringgenweiler im Zocklerland Richtung Wilhelmsdorf. Dort war der Forstwartsaspirant in einem Privathaus einquartiert. „Ich habe mich dort wohlgefühlt“ erinnert er sich, „vor allem, weil mir ein junges Mädchen mit dunklen Haaren und wachen Augen aufgefallen ist. Es hieß Erika.“ Aus diesem ersten Kennenlernen wurde eine Beziehung, die nach der Hochzeit nun 60 Jahre lang gehalten hat.

Nach Abschluss der Ausbildung war Brötzel beim Forstamt Wangen als Revierleiter in Neuravensburg eingeteilt. Im Rahmen von Reformen kam er auf die Alb nach Mörsingen in den Forstamtsbezirk Zwiefalten. Da es in Upflamör kein Forsthaus gab, bot sich die ehemalige inzwischen aufgelöste Schule für die junge Familie als Wohnhaus an. Im Zuge der Kreisreform 1975/76 wurde das Revier geteilt und Brötzel kam zum Revier Pflummern im Landkreis Biberach. 1976 übernahm er die dortige Revierleiterstelle. „Elf Jahre war ich dort“, erzählt er, „es war eine schöne Zeit. Als Ortschaftsrat und Ortsvorsteher war ich in der Gemeinde integriert und mit vielen Verbindungen vertraut.“ Zusammen mit Forstdirektor Riester hat er die Loipe am Linsenberg geschaffen. Das Ende seiner Dienstzeit ist mit dem Forstrevier Langenargen und Tettnang im Jahr 1998 verbunden.

Brötzels jüngste Tochter Sabine ist in Uttenweiler verheiratet. So lag es nahe, in deren Umgebung sich eine Bleibe für die Pensionszeit zu suchen, zumal der Familie die Gegend um Riedlingen sehr vertraut ist. „Bis heute leben wir beide sehr gern hier“ betont das Jubelpaar gemeinsam.

Der Wald hat Hubertus Brötzel nie, auch nicht in der Pensionszeit, losgelassen. Sein Vater war Förster in Pfronstetten. Obwohl 1934 geboren in Bad Schussenried, besuchte er dort die Schule als Grundlage für seine Ausbildung zum Förster, die ihn über den Schadenweilerhof bei Rottenburg und den Schwarzwald bis ins Allgäu führte. Den Abschluss machte er an der Landesforstschule. Dazu passt, dass er und seine Frau nach wie vor jeden Morgen mit ihren Walkingstöcken im Wald anzutreffen sind. Jetzt ist seine Zeit mit Radfahren ausgefüllt, er treibt viel Sport mit Leichtathletik und Skilanglauf, und vor allem die Jagd besitzt noch immer einen beträchtlichen Stellenwert. Die Liebe seiner Frau gehörte außer der täglichen Hausarbeit vor allem ihrem Garten mit den Blumen. „Was draußen ist, war immer mei Sach“, strahlt sie.

Nun sind Hubertus und Erika Brötzel auf den Tag genau 60 Jahre verheiratet. Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern sie im Rahmen der Familie mit ihren Kindern Gabriele, Hans-Joachim und Sabine. Viele gute Wünsche begleiten das Jubelpaar ins neue Jahrzehnt ihres gemeinsamen Lebens.