Die Dürmentinger Dreiviertelsnarren unterstützen die Ukraine

Eine kleine Abordnung der Dreiviertelsnarren Dürmentingen übergab kürzlich einen Scheck in Höhe von 1500 Euro an den Verein „Bad Saulgau hilft“. Die Spende wurde mit großer Freude entgegengenommen, braucht doch das kriegsgebeutelte Land Hilfe in allen Bereichen.

In einer Narrenratssitzung machte Udo Fischer den Vorschlag, den Erlös aus dem Partytruck des diesjährigen Maifests an die Ukraine zu spenden. Die Band zWoi+, die musikalisch vor dem Bartruck unterhielt, sammelte ebenfalls fleißig mit.

Ralf Renz und Thomas Ziegler vom Verein „Bad Saulgau hilft“ bedankten sich herzlich für die Spende und berichteten in einem langen Gespräch von den katastrophalen Zuständen im Land und den großen Schwierigkeiten, Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen.

Ein herzliches Vergelts Gott geht natürlich an alle Helfer und Spender, ohne die diese Aktion am Maifest nicht möglich gewesen wäre!