Sechs Frauen und vier Männer haben sich am Mittwochvormittag für das Angebot der Schwäbischen Zeitung interessiert „Dürmentingen macht blau“. Das zwischen Dürmentingen und Heudorf liegende, zurzeit blau-blühende Leinfeld der Familie Igel konnte besichtigt werden; dazu gab es umfangreiche Erklärungen von Simon Igel zu Geschichte und Anbau, zur Verarbeitung und Verwendung der Pflanze. Und Lein sei eine sehr alte Kulturpflanze; das passe zu der 300 Jahre alten Schwäbischen Zeitung in Riedlingen, sagte er schmunzelnd.

Ein hellblauer Blütenteppich so weit das Auge reicht. Der Himmel darüber im vom Saharahstaub leicht getrübten Blau. Der Bussen ist am Horizont auszumachen, die Dächer der Ortschaft in Richtung Süden. Das Feldkreuz des „Galgenberges“ überragt die Pflanzen im Westen. Die Sonne steht schon hoch und produziert Hitze. „So schöne Sachen gibt es in der näheren Umgebung!“, sagt eine der Besucherinnen. Eine schnell vergängliche Schönheit. Steht das Leinfeld doch nur etwa zehn Tage so einheitlich blau da und nur zwischen 10 und 12 Uhr. Manchmal, bei starker Hitze, sagt Simon Igel, öffneten sich die Blüten schon etwas früher. Bis zum Nachmittag fallen die fünf Blütenblätter ab; dann ist das ganze Feld unspektakulär grün. Am folgenden Vormittag sind die neuen Blüten da. Er biegt die flexiblen Stängel auseinander und lässt die Besucher einen Blick auf den Ackerboden werfen: blau – von den Blüten der Vortage. So ergebe sich ein enges Zeitfenster für eine Besichtigung der in Oberschwaben inzwischen recht selten zu sehenden Pracht.

Zusammen mit seinen Eltern betreibt Simon Igel den landwirtschaftlichen Betrieb mit Hofladen, an der Ortsdurchfahrt gelegen. Verschiedene Arten von Getreide bauen sie an, dazu Mais und Raps, Lein und Hanf. „Jede Pflanze hat einen gewissen Reiz“, sagt er. Den Lein bauen die Igels seit etwa 40 Jahren an. Die Industrie wollte den leichten, brandhemmenden, nachwachsenden Rohstoff zur Dämmung. Allerdings erwies er sich als nicht ganz einfach zu verarbeiten, dazu recht zeitintensiv und mit viel Handarbeit verbunden.

Durch den einfacheren Kunststoff wurde der Flachs, wie die zu verarbeitenden Fasern genannt werden, vertrieben. Viele Landwirte hätten damals aufgehört mit dem Leinanbau; seine Eltern jedoch wollten „mit der schönen Pflanze“ weitermachen. Mit den getrockneten Samenkapseln als Sträußen habe seine Mutter begonnen. Als die Ökologie-Bewegung größer wurde, gesunde Ernährung – auch beispielsweise mit Leinsamen – mehr Beachtung fand, sei überlegt worden: „Warum muss der Leinsamen von China kommen? Das können wir doch auch!“ So seien sie vom Faserlein auf den Öllein umgestiegen. Und vermarkten ihn inzwischen im Hofladen und auf Märkten.

Der Anbau sei recht einfach, sagt Simon Igel. Ansprüche an den Boden stelle die Pflanze wenige: Sie wächst auf steinigen Alb-Böden wie auf dem sandigen Lehm um Dürmentingen. Allerdings müsse eine Fruchtfolge von fünf bis sieben Jahren eingehalten werden. Staunässe vertrage sie nicht, komme dagegen mit Trockenheit klar. Gedüngt werde nicht, nennenswerte tierische Schädlinge seien bisher nicht aufgetreten. Nach der Aussaat im April müsse nur in einem frühen Stadium gegen Unkraut vorgegangen werden. Bienen, Hummeln und Schmetterlinge mögen den Lein; befruchtet wird die Pflanze durch den Wind.

Die fünf Samenkapseln jeder Blüte enthalten jeweils zwei Samen. Sind die reif, die Pflanzen braun, werde im August etwa 20 Zentimeter über dem Ackerboden mit dem Mähdrescher geerntet. Das, so Simon Igel, sei nicht ganz einfach, da die Fasern der Pflanze häufig die Lager verstopfen, die Erntemaschine entsprechend umgebaut werden muss. Die Stoppeln werden als Gründüngung untergepflügt. Die Samenkapseln mit Faserteilen werden im Tank gesammelt, per Wind, Sieb, Schwerkraft nach der Trocknung gereinigt. Daraus kann dann das für die Ernährung so wertvolle Öl gepresst werden. Nicht alles auf einmal, sondern jeweils nach Bedarf, da es leicht verderblich und nicht lange lagerfähig ist; der feine, nussige Geschmack verändere sich rasch.

Sehr zeitintensiv sei jedoch die Vermarktung, sagt Simon Igel – eben weil das Öl nicht lange gelagert werden kann. Im Hofladen und auf Märkten der Umgebung wird es verkauft, oft in Viertelliterfläschchen. Kurze Wege seien wichtig, sind sich die Besucher einig; ein frisch gepresstes Leinöl schlage alle Geschmacksvergleiche. „Leinöl, das nicht im Kühlschrank steht, kann nur zum Gartenzaunstreichen verwendet werden“, weiß einer der Besucher aus eigener Anschauung. Je frischer desto besser, sagt Simon Igel und ergänzt: „Wenn das alles eingehalten wird, haben wir ein Top-Produkt!“ Zusammen mit Quark zu Pellkartoffeln sei es ein schmackhaftes und gesundes Gericht. Und im Frühstücksmüsli mit frisch gequetschten Leinsamen sei es gesundheitlich unschlagbar, wenn dazu viel getrunken werde. Als Umschlag bei Gelenkbeschwerden eignen sich die aufgekochten Leinsamen; der „schlimm“ aussehende Schleim werde auf ein Tuch gestrichen und auf die entzündete Stelle des Gelenks gelegt.

„Ja, isch des schön!“, sagen die unterm Sonnenschirm das blühende Feld und die auf dem Tisch ausgebreiteten verschiedenen Verarbeitungsstufen des Leins begutachtenden Besucher. Nur das Öl hat Simon Igel nicht dabei – der Hitze wegen; die Kühlkette dürfe nicht unterbrochen werden.