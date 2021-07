Das ist die neue Dürmentinger Schulleiterin

Fast das ganze Schuljahr 2020/2021 hat Birgit Köhler die Grundschule Dürmentingen kommissarisch geleitet. Nun ist sie seit Anfang Juli 2021 offiziell Schulleiterin. Die feierliche Amtseinführung wird dann nach den Sommerferien am Mittwoch, 22. September, ab 16 Uhr in der Mehrzweckhalle Dürmentingen stattfinden.

Birgit Köhler, 1971 in Bad Schussenried geboren, ist seit 2007 Lehrerin in Dürmentingen. Nach der Pensionierung ihrer Vorgängerin, Monika Minsch, zum Ende des Schuljahrs 2019/2020 erklärte sie sich bereit, die Schule kommissarisch zu leiten. Vor Weihnachten hatte sie sich dann um die Stelle als Schulleiterin beworben. Das Bewerbungsverfahren fand im März im Staatlichen Schulamt Biberach statt und Anfang Juli wurde ihr dort durch das Regierungspräsidium Tübingen die Ernennungsurkunde zur Schulleiterin der Grundschule Dürmentingen übergeben.

Ganztagsangebot als Herzensangelegenheit

„Die Arbeit als Schulleiterin bereitet mir immer mehr Freude, mir gefällt es an unserer Schule, ich habe ein gutes Kollegium und die Zusammenarbeit mit dem Schulträger ist gut“, sagt Birgit Köhler, die auch Klassenlehrerin der Klasse 1 ist. Die Grundschule steht vor einigen Herausforderungen. So ist nach einer Umbauphase der Umzug in den ehemaligen Hauptschultrakt geplant, damit die Grundschulräume zu einer Kinderkrippe umgebaut werden können.

Birgit Köhler hat noch viele Ideen. „Die Erhaltung und Weiterentwicklung des Ganztagesangebotes ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt sie, denn immer mehr Eltern seien auf eine ganztägige Betreuung ihrer Kinder angewiesen. Auch die Digitalisierung der Schule sei ein weiterer wichtiger Punkt, um die Schule zukunftsfähig zu machen.