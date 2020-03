Dürmetingen streicht Dorffest und Maibaumstellen wegen Coronavirus

Bei einem Treffen des Krisenstabs am Mittwoch ist in Dürmenetingen besprochen worden, welche Maßnahmen in der Gemeinde notwendig sind, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und einzudämmen.

Bürgermeister Dietmar Holstein hatte dazu Vertreter aus Schule, Kindergarten, Kirche, Feuerwehr sowie seinen Stellvertreter, die Ortsvorsteher, den Bauhofleiter, den Hauptamtsleiter sowie die Mitarbeiterin des Arbeitsschutzes eingeladen. Dabei wurden auch einige Termine abgesagt.

So wird auf den symbolischen Spatenstich für die Lebendige Ortsmitte verzichtet. Damit hätte am Freitag der offizielle Beginn der Erschließungsarbeiten für das seit Jahren angestrebte Seniorenwohnprojekt vollzogen werden sollen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die bereits begonnenen Bauarbeiten dennoch fortgesetzt werden.

Kein Maibaumstellen, kein Dorffest

Erstmals seit vielen Jahren fallen auch das Dürmentinger Dorffest am 1. Mai sowie das Maibaumstellen in Dürmentingen und den Teilorten Hailtingen, Heudorf und Burgau am 30. April aus.

„Die Entscheidung ist allen sehr schwer gefallen“, teilt Bürgermeister Dietmar Holstein mit. Das Maibaumstellen am Vorabend des 1. Mai sei ein beliebtes Brauchtum und erfreue sich in Dürmentingen und seinen Teilorten bei der Bevölkerung immer großen Zuspruches.

Uns ist bewusst, dass dies ein sehr großer Einschnitt in unsere Dürmentinger Tradition ist. Bürgermeister Holstein

Die Absage des Dorffests, das sich dieses Jahr zum 28. Mal gejährt hätte, sei besondersd schmerzhaft: „Uns ist bewusst, dass dies ein sehr großer Einschnitt in unsere Dürmentinger Tradition ist.“

Das Dorffest sei ein freudig erwarteter und fester Termin im Jahreskalender der Gemeinde und wird von unseren Vereinen sowie von zahlreichen Krämern und Handwerkern als willkommene Gelegenheit wahrgenommen, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Jedoch müssen wir die derzeitige Lage realistisch und vor allem Dingen verantwortungsbewusst betrachten. Zum Schutz unserer Bürger und Bürgerinnen ist diese Handlung die einzig richtige Schlussfolgerung.“

Diese Einschränkungen des sozialen Lebens sei für alle sehr ungewohnt und falle sicherlich schwer. „Jedoch sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass wenn wir nun alle die Verantwortung im Fokus haben, wir auch diese Zeit gemeinsam überstehen und die Zeit danach umso mehr zu schätzen wissen. Freuen wir uns schon heute auf das Dorffest 2021, das dann wie Phönix aus der Asche steigen wird“, schreibt Holstein.