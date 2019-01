Dürmentinger „Weihnachtsmann“ verteilt 300 Päckchen

Zwischen den Feiertagen war der Dürmentinger Günther Wiedemann von der Alb-Donau-Rumänienhilfe mit seinen Helfern unterwegs, um 300 Weihnachtspäckchen in drei Schulen in Rumänien zu verteilen. Dank der Päckchen der Realschule und der Unterstützung vieler Zeitungsleser ist es gelungen, die benötigte Anzahl an Päckchen zusammenzubekommen.

Nur per E-Mail war alles organisiert. So war es eine große Überraschung, dass die Direktorin alles so gut vorbereitet hatte. Bei der ersten Schule in Záuan wurden 74 Kinder beschenkt, im Ort Cosniciu de Jos waren rund 90 Kinder zur Bescherung anwesend. An dem Sitz der Schule in IP wurden die letzten 120 Weihnachtspäckchen verteilt. In jeder Schule gab es von den Schülern Vorführungen mit Liedern und Gedichten. „ Es war ein rundum schönes Erlebnis“, sagt Wiedemann: „Alles dauerte viel länger als geplant, aber die Freude der Kinder war überragend. Eine rundum gelungene Aktion.“ Die Schuldirektorin habe sich jetzt nochmals herzlich bedankt im Namen der Eltern.

Angefangen von der OP für Joszef über den neuen Fußboden in der Schule von Balc, die neue Beleuchtung in der Schule in Suplac, den vielen weiteren Familienhilfen bis zur Unterstützung des Pflegeheimes in Marghita, kann die Rumänienhilfe auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken. Weitere Aufgaben stehen in diesem Jahr an. Das Spendenaufkommen war 2018 nicht so groß wie in den Vorjahren, darum bittet die Rumänienhilfe um weitere Unterstützung, um die Transporte abwickeln zu können.

Die Bankverbindung für Spenden lautet: Alb-Donau Rumänienhilfe e.V., IBAN: DE14654915100041 7000 07 BIC: GENODES1VRR