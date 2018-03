Dürmentinger Narren finden Obdach in Heudorf

Lustig ist es am Samstag in Heudorf zugegangen. Dahin mussten die Dreiviertelsnarren ausweichen, weil die Dürmentinger Festhalle saniert wird. Drum feierten die Dürmentinger in diesem Jahr im Heudorfer Dorfgemeinschaftshaus ihren Narrenball. „Weil heute alles ein bisschen anders ist, grüßt man auch mit Ätsche-Gätsche“, meinte auch Triumviratsmitglied Franz Widmann bei seiner Ansprache. Unterstützt durch die Schalmeienkapelle wurde im Anschluss das Narrenlied angestimmt.

Moderiert wurde der Abend von Captain und Spocky, passend zum diesjährigen Motto der Dürmentinger Fasnet „Science Fiction“. Mit bayerischem Akzent und schrillem Auftritt ernteten die beiden an Star Trek angelehnten Charaktere viele Lacher. Etwa direkt zu Beginn, als sie die Schuldigen für die kaputte Dürmentinger Halle schnell ausfindig machten: „Das waren bestimmt wieder diese blöden Klingonen“, in Anspielung auf die Star-Trek-Filme.

Das Unterhaltungsprogramm selbst eröffneten „De kleine Kicker vom SVD“ unter der Leitung von Karin Brobeil. Los ging es dabei mit verschiedenen Liedern, etwa zum Dürmentinger Sportverein. Im Reim ging es dann um die Situation des Vereins, aber auch um die Frage, ob man nun „Ätsche-raus“ oder „Narra-rein“ sagen müsse, weil man ja in Heudorf zu Besuch sei. Auch das Ortsgeschehen aus Dürmentingen nahmen die Kicker auf die Schippe. Etwa ein verschlafenes mündliches Abitur oder eine verspätete Urlaubsankündigung der Rathausverwaltung. Letzteres habe die Dürmentinger Bürger dazu gezwungen, zum Verlängern des Passes nach Betzenweiler zu fahren. Laut den Kickern ein absolutes No-Go.

Tiefer in die Dorfgeschichten des vergangenen Jahres stiegen die Moritaten ein. So besangen Wolfgang Fischer und Wolfram Kettenacker mit musikalischer Begleitung von Wolfgang Kettnaker am Akkordeon und Rainer Geiselhart an der Posaune witzige Vorkommnisse. Vom Skifahren mit zwei linken Skischuhen über den Outdoor-Swimmingpool im Autoanhänger bis hin zum Parkunfall mit dem selbsteinparkenden Auto: Viele Bürger bekamen hier ordentlich ihr Fett weg. Vergegenwärtigt wurden die Geschichten dem Publikum durch überzeugend gestaltete Illustrationen auf großen Plakaten, die von Geschichte zu Geschichte wechselten.

Als „Mango Nr. 5“ bezeichneten die Jungs vom Sportverein Daugendorf ihre Tanznummer, die auf den 90er-Jahre-Hit „Mambo Nr. 5“ anspielte. Zu verschiedenen Liedern zeigten die Tänzer ihr Können auf der Bühne.

Zum Kasperle-Theater verwandelte sich die Bühne dann beim „Tri-tra-tralala der Volksmusik“. Frank Kettnaker und Bertram Sailer schlüpften dabei in verschiedene Sängerrollen, die wie Handpuppen hin und her tanzten. Los ging’s etwa mit Florian Silbereisen, Roberto Blanco, Al Bano und Romina Power. Aber auch Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg wurden auf der Bühne mit ihren Eigenarten gemimt. Den Abschluss machte Helene Fischer, die mit einer ulkigen Akrobatikeinlage gut beim Publikum ankam.

„Hättsch gern Fun, fun, fun“ hieß es beim Damenballett. In Schwarz und Weiß gekleidet, samt federbesetzten Fächern und goldenen Hosenträgern, zeigten die Damen auf der Bühne zum Hit „Big Spender“ ihr tänzerisches Können. Aber auch im weiteren Verlauf des Programmpunkts präsentierten die Tänzerinnen ihre gut einstudierte Choreografie auf der Bühne.

„Captain Kirk und Co.“ betraten zum Abschluss des Programms die Bühne. An die 40 Musiker mit Schalmeien und Schlagzeug erfüllten mit ihren Klängen eindrucksvoll den Saal. In blauen und roten Star-Trek- Kostümen gekleidet, griffen sie dabei wieder das Motto der Dürmentinger Fasnet auf.