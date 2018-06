Dürmentinger Kirchenchor erkundet Ulm

Der diesjährige Jahresausflug führte die Sänger des Dürmentinger Kirchenchors nach Ulm. Dicht gedrängt mit ausgelassenen „Wasen- und Wiesn-Besuchern“ wurde bereits im Zug gemeinsam gesungen und gelacht. Nach einer Stunde erreichte die Sängerschar bei herrlichem Spätsommerwetter den Hauptbahnhof Ulm und pilgerte über die Hirschstraße und den Bauernmarkt zum Ulmer Münster.

Für den Chor ist es bereits Tradition, in der Kirche des Ausflugsziels, zu Ehren Gottes zu singen. Unter der Leitung von Sarah Baranja wurden die Lieder „Laudate Omnes gentes“, „Zum Sanctus“ und „Herr, deine Güte reicht so weit“, vorgetragen, wofür die Zuhörer reichlich Beifall spendeten. Beeindruckend war der lange Nachhall in dem riesigen Gotteshaus.

Im Anschluss geleitete eine überaus kompetente Stadtführerin die interessierte Gruppe durch das Münster. Fakten und Daten wurden einprägsam vermittelt. Mit 161,53 Metern ist das evangelische Münster rund vier Meter höher als der katholische Dom in Köln. Sehr interessant waren auch die Ausführungen zu den geschichtlichen Ereignissen vor dem Hintergrund der Reformation und des Zweiten Weltkrieges. Ebenso erfuhren die Zuhörer, woher die Redewendungen „Halt die Klappe“, „Steinreich“, „Brett vor dem Kopf“ oder „Spießbürger“ stammen. Auch der „Ulmer Spatz“ ist im Münster als Steinfigur zu besichtigen.

Über die modern gestaltete „Neue Mitte“ führte die Stadtführung zum Rathaus, welches wegen seiner Fresken und der astronomischen Uhr zu den herausragenden Baudenkmälern der Stadt zählt.

Und nicht nur Pisa hat einen „schiefen Turm“, sondern auch die Stadt Ulm: Bei einer Höhe von etwa 36 Metern ist der Metzgerturm um 2,05 Meter nach Nordwesten geneigt. Am Donauufer erzählte die Stadtführerin die tragische Geschichte des Schneiders Albrecht Berblinger von Ulm – ein genialer Erfinder, dessen gescheiterter Flugversuch in Anwesenheit des Königs seinen sozialen Absturz verursachte. Der Stadtrundgang endete im Fischerviertel, wo zahlreiche Lokale zur Einkehr luden.

Den Nachmittag konnten die Chormitglieder frei gestalten. Ob ein Besuch in der Kunsthalle Weishaupt, ein Spaziergang an der Donau, eine Fahrt mit dem Solarboot, der Einkaufsbummel auf der Hirschstraße oder der Besuch eines Straßencafès – Ulm zeigte sich bei strahlendem Sonnenschein von seiner besten Seite.

Gut gelaunt und voller neuer Eindrücke traf sich die Gruppe pünktlich wieder zur Heimfahrt nach Riedlingen. Bei der gemeinsamen Einkehr in Dürmentingen ging der schöne Ausflugstag mit einem harmonischen Ausklang zu Ende.