Dürmentingen legt Jahresrechnung 2016 vor

Dürmentingen steuert finanziell auf schwierige Zeiten zu. Das wurde schon bei der Diskussion um die Erschließung des Baugebiets Mittelösch II deutlich (die SZ berichtete). Aber auch als Kämmerer Klaus Weinhard die Jahresrechnung 2016 in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorlegte, stellte er klar, dass die nächsten Jahre nicht billig werden. Vor allem die Finanzierung der Seniorenwohnanlage Lebendige Ortsmitte ist ungewiss.

Geprägt waren Weinhards Ausführungen von dem Hinweis, dass zwar „noch“ alles gut ist, man sich angesichts der großen Investitionen aber gut überlegen müsse, wie man das Ganze wuppt. Konkret handelt es sich dabei um die Sanierung der Turn- und Festhalle, um die Erschließung des Baugebiets Mittelösch II und um den Bau der Seniorenwohnanlage Lebendige Ortsmitte.

Zwischenzeitlich sind Kosten hinzugekommen, die vorher nicht abzusehen waren, wie der Kämmerer erklärt. Die Erschließung des Baugebiets Mittelösch erfordert eine Erneuerung des Kanal- und Wasserleitungssystems in der Buchauer Straße. Zwar müssten die Leitungen in naher Zukunft ohnehin ausgetauscht werden. Aber man hätte noch eine Weile zuwarten können. Das Abwasser zusätzlicher Gebäude aus dem neuen Wohngebiet kann die Leitung aber definitiv nicht mehr aufnehmen.

In Sachen Lebendige Ortsmitte war Klaus Weinhard von 700 000 bis 800 000 Euro Kosten für den Bau und die Erschließung der Begegnungsstätte der Gemeinde ausgegangen. Dabei kann es aber vermutlich nicht bleiben. Weil der Baugrund in keinem guten Zustand ist, könnten für die Verwaltung weitere 1,2 Millionen Euro anfallen.

„Der aktuelle Kassenstand ist für sich betrachtet zufriedenstellend“, schreibt Kämmerer Weinhard in seinem Bericht zur Jahresrechnung. Knapp 2,3 Millionen Euro betrug er im August dieses Jahres, aktuell sind es bereits über 2,5 Millionen Euro. Das sei ein „dringend notwendiges“ Polster, reiche angesichts der anstehenden Ausgaben aber nicht aus. „Die Gemeinde wird gezwungen sein, im kommenden Jahr zusätzliche Kredite aufzunehmen.“

Sowohl beim Baugebiet Mittelösch II als auch bei der Lebendigen Ortsmitte will man verhindern, dass die höheren Kosten zu höheren Verkaufspreisen für die Bauplätze, respektive für die Service-Wohnungen auf der Seniorenwohnanlage führt. Wie das gelingen kann, will die Verwaltung in den nächsten Wochen mit dem Landratsamt besprechen. Darüber hinaus wird es auch Thema in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen sein.

Nichtdestotrotz sind die Zahlen, die Weinhard vorlegte, eine gute Basis für alle künftigen Herausforderungen. Viele Posten, wie etwa die Einnahmen aus der Einkommensteuer, entwickelten sich wie erwartet, so der Kämmerer. Bei der Gewerbesteuer kamen sogar rund 350 000 Euro mehr in die Kasse als geplant, so dass sich ein Betrag von rund 1,85 Millionen Euro ergibt.

Hinzu kommt, dass die Verwaltung kein Geld aus der Rücklage entnehmen musste, obwohl das vorgesehen war. Stattdessen ist sie um rund 800 000 Euro angewachsen und befindet sich nach Abschluss des Haushaltsjahres 2016 auf einem Stand von fast 2,4 Millionen Euro. Den Rücklagenbestand und den Schuldenstand gegenüberstellend, erklärte Weinhard: „Die Gemeinde ist faktisch schuldenfrei, da die Rücklagen höher sind als die Schulden.“ Konkret belaufen sich die Schulden auf rund 1,68 Millionen Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 824 Euro.

Ähnlich gut sieht es bei der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt aus. Je höher dieser Betrag ist, umso mehr kann eine Gemeinde investieren. In Dürmentingen liegt er 2016 bei gut 1,66 Millionen Euro, bedingt durch die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer. Das sind rund 950 000 Euro mehr als Kämmerer Weinhard veranschlagt hatte.