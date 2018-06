Der Dürmentinger Gemeinderat trifft sich am Montag, 17. Oktober, ab 19.30 Uhr zur öffentlichen Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses. Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: Bürgerfragestunde; Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht-öffentlicher Sitzung; Ehrung Blutspender; Bebauungsplan „Kanzach – Bussenstraße“ in Dürmentingen (erneuter Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans der Innenentwicklung mit Satzung über die örtlichen Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren ohne frühzeitige Unterrichtung und Erörterung); Sanierung der Turn- und Festhalle in Dürmentingen (Vergabe weiterer Leistungsphasen); Abschluss eines Berater-Dienstleistungsvertrags mit der Energieagentur Ravensburg GmbH bis Re-Zertifizierung und „Gold“-Zertifizierung im European Energy Award; Bausachen; Verschiedenes.