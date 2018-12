Lob gab es von Michael Maucher von der Energieagentur Ravensburg für die Gemeinde Dürmentingen: Sie habe ihre Hausaufgaben im Rahmen des Qualitätsmanagement- und Auditierungsverfahrens „European Energy Award“ gemacht und ihre Anstrengungen im effizienten Umgang mit Energie weiter gesteigert. Maucher, der für die kommenden vier Jahre erneut als externer Berater unter Vertrag genommen wurde, ließ wissen: „Es würde mich schon reizen, mit Dürmentingen die erste Gemeinde zu haben, die auf dem Goldweg ist.“ Bislang hat im Landkreis Biberach – außer der Kreis selber – nur die Stadt Bad Schussenried die Auszeichnung in Gold erhalten.

Bereits der „Bronze-Status“ zeige, dass Dürmentingen im Klimaschutzprozess auf einem guten Weg sei. Die Gemeinde konnte – trotz verschärfter Anforderungen bei den Bewertungskriterien – weiter punkten und in der Gesamtbewertung 68,5 Prozent erreichen (2014: 66,9 Prozent). Seit Jahren wird hier ziemlich genau doppelt so viel Energie erzeugt wie verbraucht. 2017 stand einem Verbrauch von 14 583 Megawattstunden Strom eine Einspeisung von 31 725 Megawattstunden aus regenerativen Quellen gegenüber. Den Löwenanteil dazu trugen die drei Biogasanlagen im Gemeindegebiet bei. Ein kleinerer Teil entfällt auf Solar- beziehungsweise Voltaikanlagen. Dass die Kommune „sehr aktiv“ im Bereich Versorgung und Entsorgung sei, wirkt sich laut Mauche positiv auf die Bilanz aus. Die Umstellung der Straßen- und Gebäudebeleuchtung auf die effizienteren LED-Leuchtmittel sorgt für weiter sinkenden Energieverbrauch. Hier bestehe noch Potenzial. Durch die Unterstützung der Energieagentur sei die Gemeinde für energetische Maßnahmen zudem in den Genuss eines äußerst günstigen Kredits gekommen, freute sich Bürgermeister Dietmar Holstein. „Das wird uns finanztechnisch entlasten.“

Die Früchte der derzeitigen Anstrengungen werden aber erst bei der nächsten Zertifizierung geerntet. Dann wird der Ausbau des Nahwärmetzes und die Sanierung der Turnhalle sich in der Bilanz niederschlagen. Der jetzt verabschiedete Maßnahmenkatalog sieht unter anderem im Bereich der Mobilität die Optimierung des Fuß- und Radwegenetzes mit Ausbau der Radabstellplätze vor. Bei der Aus- und Weiterbildung des kommunalen Personals kooperiert die Gemeinde weiterhin mit der Energieagentur. Von privaten Bauherren werden laut Maucher die Beratungen vor Ort gerne in Anspruch genommen. Für die Leistungen der Energieagentur hat die Gemeinde laut Beratervertrag bis 2022 insgesamt 10 000 Euro an Honoraren zu entrichten. Weitere 2400 Euro werden fällig, sollte am Ende sogar eine „Gold“-Zertifizierung angemeldet werden. Das ist der Fall, wenn 75 Prozent der möglichen Punktzahl erreicht werden.

Das Zertifikat wird im kommenden Jahr vom Landesminister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Franz Untersteller, in Stuttgart überreicht. Die Nachbarkommunen Riedlingen und Unlingen haben die Auszeichnung bereits im Sommer erhalten.