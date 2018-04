Chöre präsentieren ihren harmonischen Sangesreichtum

Ein hervorragendes Chorkonzert haben der katholische Kirchenchor Dürmentingen und der Gospelchor Espressivo aus Riedlingen in der Dürmentinger Pfarrkirche St. Johannes am Samstag gegeben. Die rund 65 Sängerinnen und Sänger der beiden Chöre präsentierten sich motiviert, konzentriert und mit Fröhlichkeit.

Die beiden Chorleiterinnen Sarah Baranja (Kirchenchor) und Carolin Fischer (Espressivo), brachten beim kontrastreichen Gemeinschaftskonzert in verschiedenen Blöcken unter dem Motto „Gospel meets Klassik“ (Gospel trifft Klassik) ihre Sängerschar mit textlich religiös geprägten Songs in Hochform. Am Piano wurden die Chöre von Gertrud Karnik, Beate Fisel und Marion Knupfer unterstützt. Rhythmisch ausgeprägte Titel trugen sie swingend, wippend und schnippend vor.

Der Kirchenchor eröffnete mit dem Lied „Ich will dich rühmen, Herr“. Das Programm verspreche einen ausgewogenen Dialog, gab danach Espressivo-Dirigentin Carolin Fischer bei der Begrüßung bekannt. Er bestehe aus klassischen lateinischen und deutschen Liedern vom Kirchenchor und englischsprachigen Gospels, die Espressivo singe. Das Chorkonzert war in Themenblöcke eingeteilt. Die Dirigentinnen Fischer und Baranja moderierten jeweils die einzelnen Themen.

„Gelobt und geheiligt“ hieß der erste Themenblock. Mit Pep startete Espressivo mit dem Lobpreistitel „Mighty to Save“, danach kam „Sanctus“ zum Vortrag. Der Kirchenchor zeigte sich sprachlich gewandt und trug das Schubert „Heilig“ in Deutsch vor und danach die spanische Version. Mit dem religiösen Songtext des Osloer Gospelchors „Holy ist the Lamb“, von beiden Chören gemeinsam vorgetragen, beendeten sie den ersten Part.

Veritables Aufgebot an Solisten

Mit Karin Brobeil, Martina Hägele, Monique Jäggle und Carolin Arnold, hatte Dirigentin Carolin Fischer ein veritables Aufgebot an Solistinnen in ihrer Truppe. Und: Mit ausdrucksvoller Klanggestaltung wurde ihr Ensemble dem Namen „Espressivo“ völlig gerecht. Sarah Baranja war nicht nur eine umsichtig leitende Dirigentin, sie zeigte sich auch als virtuose und einfühlsam musizierende Geigerin. Nach der zum Abschluss der ebenfalls gemeinsam gesungenen klassischen Chorkomposition „The Lord bless you and keep you”, von John Rutter , gaben die Besucher im gut gefüllten Gotteshaus lang anhaltend und stehend Applaus. Keine Frage: Eine Zugabe war Pflicht! Zur guten Stimmung war der Gospelsong „O Happy Day“, der einst die internationalen Hitparaden erreichte und die Gospelmusik einem größeren Publikum erschloss, als Zugabe genau richtig.

Beide Chöre bestachen mit sauberer Aussprache und Intonation, sowie gefühlvollem und modellierendem Vortrag. Die treffsichere Intonation der Vokalkörper unterstrich den harmonischen Reichtum der Chöre wirkungsvoll. Gleichwohl war den Akteuren der beiden Chöre die Freude am Singen anzumerken. „Wenn Caro (Carolin Fischer) beim Dirigieren ihre Sangesfreude lächelnd ausdrückt, dann werden wir einfach mitgerissen“, sagte eine Sängerin von Espressivo im Gespräch lächelnd.