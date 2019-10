Der Förderverein Schwimmbad Ertingen bietet ab Mittwoch, 9. Oktober, einen Brustschwimmkurs für Erwachsene an, die lange mit dem Schwimmen ausgesetzt haben und das zu Schulzeiten Erlernte auffrischen möchten. Der Kurs ist dazu gedacht, die Grundzüge des Brustschwimmens wieder zu erlernen oder zu verbessern. Der Kurs findet an fünf Abenden mittwochs von 20 bis 20.45 Uhr in der Schwimmhalle in Ertingen statt.