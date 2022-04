Brot und Cookies für „Blessing“ in Afrika

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei Jahre ist coronabedingt die Fastenspendenaktion nicht möglich. St. Fidelis in Heudorf engagiert sich dieses Jahr wieder bei der Spendenaktion „Solibrot 2022“. Vierzig Brote für die Aktion spendet die Bäckerei Oliver Unger aus Altheim bei Riedlingen unentgeltlich. Der Verkauf bringt die stolze Summe von 137 Euro. Kinder und Erzieherinnen unterstützen die Aktion mit leckeren selbstgebackenen Cookies mit einem Ertrag von 45 Euro. Der gesamte Erlös von 182 Euro wird an eine Schule für körperbehinderte Kinder und Jugendliche in Ghana überwiesen. Schülerin Blessing wird mit dringend benötigten Hilfsmitteln, wie zum Beispiel einem Rollator und Orthesen versorgt.

Seit einigen Jahren besteht ein persönlicher Kontakt nach Ghana. Natalie Pohl, Physiotherapeutin, hat das Mädchen bei einem Urlaub selbst kennengelernt. Die Seelsorger von St. Fidelis unterstützen deshalb das Projekt „Blessing“ durch die diesjährige Fastenspendenaktion.

Die Bäckerei Oliver Unger kann für die Aktion in St. Fidelis gewonnen werden. Unger backt vierzig Brote für die Aktion unentgeltlich. Er selbst leistete vor Jahren in der Einrichtung seinen Zivildienst. Das verbindet ihn bis heute. „Sehr gerne bin ich bereit, diese sinnvolle Maßnahme zu unterstützen. Wir backen unser gutes Brot und St. Fidelis verkauft es“, so Oliver Unger.

Schüler und Mitarbeiterinnen haben sich bereit erklärt, Cookies für den guten Zweck zu backen. Diese werden gegen eine freiwillige Spende angeboten. Der gesamte Erlös wird zu 100 Prozent nach Ghana überwiesen. Für Blessing werden durch die finanzielle Unterstützung dringend benötigte Hilfsmittel besorgt.

Allen, die zum Gelingen beigetragen haben, wird herzlich für die Unterstützung gedankt.