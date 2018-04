Bremse gelöst: Anhänger rollt gegen Zaun

Unbekannte haben am späten Freitagabend in Dürmentingen die Bremse an einem Anhänger gelöst. Der rollte in der Folge gegen einen Zaun.

Wie die Polizei berichtet, lösten die Unbekannten gegen 22.30 Uhr an dem geparkten Anhänger die Feststellbremse und entfernten auch zwei Unterlegkeile. Dadurch rollte der Anhänger ein Stück abwärts und kollidierte mit einem Zaun. Möglicherweise kann eine Gruppe Jugendlicher, die von einem Zeugen bemerkt wurden, Hinweise zu dem oder den Tätern geben, so die Polizei. Das Revier Riedlingen (Telefon 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen.