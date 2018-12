Blasmusikverband würdigt lange Treue zum Verein

„Ehrungen, das ist wenn die Gerechtigkeit einen guten Tag hat“, zitierte Karl Lamp bei der Verleihung von Ehrennadeln des Blasmusikverbands Baden-Württemberg den früheren Bundeskanzler Konrad Adenauer. Ehrungen sollten jedoch auch Ansporn sei, weiterhin in Kameradschaft gemeinsam zu musizieren.

Seit jeweils 30 Jahren sind Silke Schäffer, Nicole Müller und Tanja Brauch der Blasmusik eng verbunden. Diese Treue wurde mit der Ehrennadel in Gold und Urkunde gewürdigt.

Silke Schäffer spielt seit 1988 das Tenorsaxofon im Musikverein und bekleidete zudem zwei Jahre lang das Amt der Schriftführerin. Obwohl sie inzwischen in Schemmerhofen wohnt, ist der Kontakt zu ihren Musikerkameraden ungebrochen.

Nicole Müller spielt die erste Stimme bei den Querflöten, ist damit Registerführerin und wirkt seit 2002 im Vereinsausschuss mit. Nach der Babypause für den kleinen Hannes kehrte sie gerne wieder zum Musizieren zurück, denn Musizieren und die anderen Mädels fehlten ihr sehr.

Tanja Brauch musiziert auf dem Bariton-Saxofon. Seit 2001 ist sie Ausbilderin für den Verein, war zuvor sechs Jahre lang Ausbilder für Jugendleiter und kümmert sich heute noch um D-Kurse, Vorspieltage und andere Events für den Nachwuchs. Ihr Mann Andreas ist ebenfalls Musiker und Finanzverwalter im Verein, ihre beiden Kinder gehören bereits aktiv zur Jugendkapelle.

Melanie Finsterle, Stefanie Mauch und Frank Schlegel können auf jeweils 20 Jahre aktives Musizieren zurückblicken. Alle freuten sich über die Ehrennadel in Silber.

Melanie Finsterle spielt Querflöte, ist als hilfsbereite und zuverlässige Musikerin auch bei vielen Arbeitseinsätzen stets willkommen. Stefanie Mauch ist zwar Ausbilderin für Klarinette, bringt jedoch ihr musikalisches Können am Fagott in die Musikerschar ein. Zudem war sie lange Zeit Ausschussmitglied und gehört seit sechs Jahren zum Vorstandstrio des Musikvereins. Frank Schlegel ist Registerführer im Posaunenregister. Trotz Wohnort in Stuttgart ist er so oft es möglich ist in Dürmentingen als wichtige Stütze seiner Kollegen im Register.

Für zehn Jahre Treue zur Musik und Verein erhält man als erste öffentliche Auszeichnung die Ehrennadel in Bronze. Zehn Mal konnte Karl Lamp damit jungen Musikern eine Freude bereiten.

Benedikt Hager spielt Bariton, Marlene Koch, Lilly Raichle und Hanna Stöhr Querflöte. Sarah Lang spielt Klarinette, Martin Lorinser kann als Schlagzeuger auf Erfolge bei Jugend musiziert verweisen, Marina Lorinser spielt Trompete, ist Ausbilderin auf diesem Instrument und Notenwartin. Während Anika Moll und Jutta Weber auf dem Alt-Saxofon musizieren und zugleich sich als Blockflötenlehrerinnen engagieren, ist Stefan Weber seiner Trompete treu verbunden.

Ihnen allen dankte auch Bürgermeister Dietmar Holstein für ihr ehrenamtliches, zuverlässiges und kameradschaftliches Engagement. „Musik verbindet Generationen“, betonte er. Die in Dürmentingen praktizierte überörtliche Jugendarbeit sei vorbildhaft für die Gestaltung des ganzen Musikvereins.