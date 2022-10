Polizeibeamte des Polizeireviers Riedlingen haben am Samstag gegen 1.21 Uhr in Dürmentingen einen Audi kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 45-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab noch einen Wert unter einem Promille. Der alkoholisierte Audi-Fahrer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.