Bethlehemweg bleibt für den Durchgangsverkehr offen

Nach fünfjähriger „Abstinenz“ kann die Gemeinde Dürmentingen in absehbarer Zeit wieder Bauland zur Verfügung stellen. Im Baugebiet Mittelösch II sollen dieses Jahr 41 Bauplätze erschlossen und an Bauwillige veräußert werden. Einhergehend mit dieser Maßnahme soll auch die Buchauer Straße saniert und ein Gehweg angelegt werden. Im Zuge der Abstimmung mit den an den Baumaßnahmen beteiligten Behörden galt es für die Gemeinde auch zu klären, wie die Anbindung des Bethlehemwegs an die L 275 künftig aussehen soll. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend wurde vom Gremium entschieden, die bisherige Verkehrsführung so zu belassen, wie sie jetzt ist – obwohl sich die Mehrheit der Anlieger für eine andere Variante entschieden hatte.

Seit dem Jahr 1999, so Bürgermeister Dietmar Holstein, plane die Gemeinde im Gebiet Mittelösch II weiteres Bauland zu verschließen. Ob finanzielle Gründe oder auch der Grunderwerb, „es hat sich alles in die Länge gezogen“, so der Bürgermeister. Im Jahr 2016 sei dann der endgültige Durchbruch gelungen. „Die Eigentümer haben den Bedarf an Bauland für die Weiterentwicklung der Gemeinde erkannt“, so Holstein. Sie hätten einen wertvollen Beitrag für die Neubebauung geleistet. Damit könne die Gemeinde am 27. Juli die Erschließungsarbeiten ausschreiben und Ende September sollen dann die 41 Bauplätze mit einer Durchschnittsgröße von rund 700 Quadratmetern veräußert werden.

Verbunden mit dieser Maßnahme ist auch Sanierung der Buchauer Straße. Das Abwassersystem sei sanierungsbedürftig und Kanäle müssten vergrößert werden. Zudem sollen alle erforderlichen Versorgungsleitungen mit verlegt und zusätzlich ein Gehweg Richtung Ortsmitte angelegt werden. Das Land kommt der Gemeinde hier entgegen und finanziert die Deckschicht. Dazu liegt ein Förderbescheid in Höhe von 115 000 Euro vor.

Verkehrsführung auf dem Prüfstand

Hierfür und auch für die Vorgehensweise beim Anschluss des Bethlehemwegs verlangt das Regierungspräsidium ein Audit, also ein externes Gutachten zur Überprüfung der Antragsunterlagen. Der Auftrag wurde an das Büro Langenbach in Sigmaringen zum Preis von 1500 Euro vergeben. Das Ergebnis fließt dann in die Zuschussvergabe im September mit ein.

Ein weiterer Punkt im Zuge dieser Maßnahmen war die Verkehrsführung des westlichen Bereichs des Bethlehemwegs Richtung L 275. Das Regierungspräsidium forderte jetzt schon einen Beschluss, wie der Anschluss des Bethlehemwegs an die Buchauer Straße zukünftig aussehen soll. „Hier war es mir und der Verwaltung wichtig, die Anlieger in den Prozess mit einzubinden“, so Bürgermeister Holstein. Es gab ein Anschreiben an alle Betroffenen, es wurde vor Ort diskutiert, Vorschläge mit aufgenommen und in einer gemeinsamen Sitzung beraten und abgestimmt. Das Umfrageergebnis brachte folgendes Ergebnis: Acht Stimmen für die Schließung des Weges, sechs plädierten für offen lassen und dann gab es noch eine Enthaltung. Insgesamt wurden sechs Varianten von den Beteiligten ausgearbeitet. Unter Berücksichtigung von verkehrsrechtlichen, baurechtlichen und versorgungsrelevanten Aspekten kristallisierte sich dann eine Variante unter den betroffenen Anliegern heraus. Danach sprach sich die Mehrheit für eine Sackgasse aus mit einem Pfosten zur Einfahrt Öschgasse. Dazu wollte man sich zwei Jahre als Beobachtungszeit geben und für danach alle Optionen offen halten.

Der Gemeinderat entschied sich dann aber am Montag dafür, alles wie bisher zu belassen und den Bethlehemweg für den Durchgangsverkehr offen zu lassen. „Trotz dieses Beschlusses“, so Bürgermeister Holstein, „war es richtig, die betroffenen Bürger mit ins Boot zu holen“.