Bei Brobeil geht es weiter aufwärts

Im Rahmen der betrieblichen Weihnachtsfeier der Firma Brobeil Aufzüge hat sich Firmenchef Rolf Brobeil bei allen 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Leistung im vergangenen Jahr bedankt. Alle Umsatzziele seien erreicht und sogar übertroffen worden.

Die Auftragslage für das neue Jahr sei so gut, dass weitere zehn Mitarbeiter eingestellt werden, kündigte der Firmenchef an. Mit der Niederlassung in Stuttgart ist Brobeil im Herbst in ein größeres Büro umgezogen, und auch in Dürmentingen wird bereits wieder gebaut. Geplant ist hier eine Investition von 750000 Euro, um für den Service weitere Büros zur Verfügung stellen zu können.

Im Rahmen der Betriebsfeier wurden folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt : Christiane Koch (40 Jahre), Heike Schirmacher, Michael Städler, Peter Löffler, Harald Traub (jeweils 30 Jahre), Ralf Gebhart (25 Jahre), Johann Ens, Hubert Rittler (beide 20 Jahre), Ann-Kathrin Fürst, Michael Reuter, Andreas Geiger und Thomas Lubauski (jeweils zehn Jahre)..