Aussegnungshalle akut einsturzgefährdet

Dürmentingens Bürgermeister Dietmar Holstein spricht vom „Supergau“: Die Aussegungshalle des Heudorfer Friedhofs ist baulich in solch desolatem Zustand, dass der Gutachter den Abbruch empfohlen hat. Wegen Einsturzgefahr darf das Gebäude seit 1. Oktober nicht mehr betreten werden.

Dass es mit der Statik der Aussegnungshalle nicht zum Besten steht, war schon länger bekannt. Vom hinteren Bereich der Halle ausgehend waren Setzungen festgestellt worden. 2013 sind deshalb Marker gesetzt worden, die regelmäßig beobachtet wurden. Bei einer Begehung wurde jetzt festgestellt, dass es an einer Stelle eine Absenkung um zweieinhalb Zentimeter gab – und das rund 50 Jahre nach dem Bau. Durch eine Setzung an der Nordseite sei die Dachfläche Richtung Norden verschoben, stellt der Gutachter Franz Rudolf fest. Ein Holzpfosten in der Südost-Ecke stehe um neun Zentimeter schief. Holzbinder liegen nicht mehr auf der Wand auf, wodurch ein Posten nicht mehr auf dem Stahlschuh steht. Eine Wand sei durchgebogen, Putzrisse und Glasbrüche sind aufgetreten. „Weitere Verformungen sind zu erwarten“, prognostiziert der Sachverständige. Er empfiehlt den Abriss. Das Geäude sei auch mit irgendwelchen Gründungsmaßnahmen nicht zu retten. Aus Sicherheitsgründen wurde das Betreten sofort untersagt. Es wurde mit Flatterband gesperrt.

Grund für den „wider Erwarten sehr ungünstigen Verlauf“, so Holstein, sei der Untergrund. „Das ist nicht nur auf Stein gebaut.“ An dieser Stelle befand sich früher eine Kiesgrube, die nach dem Abbau aufgefüllt wurde – also als Mülldeponie genutzt, wie es zu dieser Zeit üblich war. Das Gebäude wurde Anfang der 70er-Jahre errichtet.

Holstein will mit Gemeinde- und Ortschaftsrat jetzt „ergebnisoffen“ beraten, wie es weitergeht. Die Kirchengemeinde habe bereits geäußert, dass sie sich finanziell nicht beteiligen werde. Man sei im Gespräch mit Kirchengemeinde und Bestattern, wie Beerdigungen vollzogen werden, bis eine Lösung gefunden ist. Bei der Beisetzung des ehemaligen Gemeinde- und Ortschaftsrats und Heudorfer Ortsvorstehers Erwin Hölz konnte die Aussegnungshalle bereits nicht mehr genutzt werden. Der Sarg war zum Requiem aufgebahrt und wurde danach im Trauerzug zum Friedhof getragen.