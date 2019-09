Aus dem Kuhstall wird ein Rockpalast

Die Oberschwäbischen Bauern sind auch nicht mehr das was sie einmal waren, nämlich weitgehend brave Leute, die sich um ihr Vieh, sowie ihre Äcker und Wiesen gekümmert haben und sonntags und bisweilen auch unter der Woche den Gottesdienst in der Kirche besuchten. Heute sind die meisten Bauern im besten Wortsinn Landwirte, nämlich Menschen, die wirtschaftlich ihr Land bestellen, die rechnen können, die Visionen haben und eine ganz klare Vorstellung davon wie künftig Ökologie und Ökonomie am besten in Einklang zu bringen sind. Ein schönes Beispiel hierfür ist der Laurenzenhof der Familie Egle in Hailtingen, nicht nur Insidern bekannt durch ihre Milchtankstelle und die hausgemachten Käsespezialitäten aus gentechnikfreier Frischmilch. Die Egles haben Mut neue Wege zu gehen und in die Zukunft zu investieren. Jüngstes Projekt ist ein High-Tech-Stall für 188 Kühe, der so innovativ ist, dass sogar Wissenschaftler an dessen Planung mitgewirkt haben. Selbst an eine Besuchertribüne wurde gedacht, damit Interessierte nicht durch den Kuhstall laufen müssen, sondern alles von „höherer Warte“ aus betrachten können.

Nach dem Motto „noch einmal die Sau raus lassen, bevor die Kühe kommen“, wurden die neuen Stallungen am vergangenen Freitag mit der ersten Q-Party in Oberschwaben etwas zweckentfremdet. Mit viel Einsatz und wohl um die hundert Helfer wurde der Stall für eine besondere Fete hergerichtet. Ihren bislang größten Auftritt vor gut 1000 Besuchern hatte ab 21 Uhr die oberschwäbische Band „Still Searchin“, die es verstand, mit fetziger Rockmusik einzuheizen. Wie Bassist Thomas Rettich berichtet, besteht die Gruppe eigentlich schon seit zehn Jahren, allerdings hatten sie in letzter Zeit weniger Auftritte, da einige Bandmitglieder durch Studium oder Berufsausbildung nicht mehr regelmäßig bei den Proben dabei sein konnten. Peter Kesenheimer, der Stammschlagzeuger hatte sich obendrein die Hand gebrochen und musste durch Iris Huckle und Fabian Vöhringer ersetzt werden. Aber dem nicht genug, hatte es beim Aufbau und Soundcheck etwas gehapert, fiel dann auch noch Thomas Rettich von der glücklicherweise nicht sehr hohen Bühne und prellte sich den Steiß. Das konnte ihn und seine Mitspieler jedoch nicht davon abhalten den künftigen Kuhstall in einen wahren Rockpalast zu verwandeln.

„Still Searchin“ steigerte sich mit rockigen Stücken von den „Ärzten“ über Roxette, Muse und den Cranberries bis hin zu Heavy Metal von Foo Fighters, The Offspring bis Iron Maiden, Halloween und Nirvana ,um nur die Wichtigsten zu nennen. Zwei Stunden wurde den Besuchern eingeheizt, die anfänglich zaghaft, aber dann doch voller Leidenschaft mitgingen.

Abkühlung gab es für die Partygäste nicht nur an den Ständen mit alkoholischen Getränken, sondern, wie es sich für eine derartige Lokalität gehört, auch an einer Milchbar. Ab 23 Uhr und bis in die frühen Morgenstunden wurden die Gäste durch DJ McCow und Musik aus der Konserve unterhalten. In Hailtingen versteht man sich nicht nur auf Ackerbau und Viehzucht, auch Party können die Leute am Fuße des Bussens.