Aufgefahren und verletzt

Leichte Blessuren hat ein 32-Jähriger bei einem Unfall am Donnerstag bei Dürmentingen davongetragen. Gegen 17.30 Uhr war ein 24-Jähriger auf der B312 in Richtung Riedlingen unterwegs. Vor ihm fuhren zwei Autos. Dass diese kurz vor Hailtingen bremsten, sah der 24-Jährige zu spät. Er rammte einen Audi und schob ihn auf einen Peugeot. Der Fahrer der Audis wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ungefähr 10 000 Euro. Das Auto des 24-Jährigen war nach dem Unfall so kaputt, dass es von einem Abschlepper geborgen werden musste.