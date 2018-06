Auf Erfolg geschaltet

Es ist eine Erfolgsgeschichte vom Lande: Vor 70 Jahren wurde das Dürmentinger Familienunternehmen Georg Schlegel gegründet. Seither hat sich der Spezialist für Befehlsgeräte, Meldeleuchten und Reihenklemmen Stück für Stück entwickelt und verkauft seine Produkte nun weltweit. Der Stammsitz ist und bleibt Dürmentingen. Am Samstag, 26. September, lädt das Unternehmen zu einem Tag der offenen Tür, so dass die Bevölkerung einen Blick ins Unternehmen werfen kann.

Die Produkte von Schlegel finden sich in vielen Geräten weltweit. Selbst im Schlafwagen der Bahn in Sibirien oder im heißen Sizilien sorgen Befehlsgeräte aus Dürmentingen für angenehme Temperaturen. In vielen Maschinen deutscher und ausländischer Hersteller finden sich Bauteile von Schlegel: So stellt das Unternehmen neben Befehlsgeräten auch Not-Halt-Tasten, Fußtaster, Bedientableaus oder Gehäuse her.

Gegründet wurde Schlegel Elektrokontakt von Georg Schlegel. Der hatte bereits 1925 im elterlichen Sägewerk mit einer Elektroinstallationsabteilung begonnen. Nach dem Krieg begann er in Dürmentingen mit der industriellen Produktion von Reihenklemmen und Schaltern. Dies wird auch heute noch in Dürmentingen produziert, wobei die Reihenklemmen inzwischen einen deutlich kleineren Anteil im Produktionsportfolio ausmachen, wie Geschäftsführer Christoph Schlegel erläutert. Christoph Schlegel ist seit 2005 im Unternehmen. Geschäftsführende Gesellschafter sind zudem sein Vater Eberhard Schlegel sowie Wolfgang Weber. Damit ist das Unternehmen in dritter Generation in Familienhand.

Eberhard Schlegel hat über viele Jahre die Weichen im erfolgreichen Betrieb gestellt. So erfolgreich, dass Schlegel über die Jahre deutlich gewachsen ist. Im vergangenen Jahr wurde die 5. Betriebserweiterung vollzogen: Mit dem neuen Erweiterungsbau, der mit dem Bestandsgebäude mit einem Zwischenbau verbunden ist, wurden notwendige Produktionskapazitäten geschaffen.

190 Mitarbeiter hat das Unternehmen in Dürmentingen, weitere am Standort Leipzig. Insgesamt sind 240 Mitarbeiter bei Schlegel Elektrokontakt beschäftigt. Der Inlandsmarktanteil liegt bei rund 50 Prozent, so Christoph Schlegel. Im Ausland ist Europa der wichtigste Absatzmarkt, aber auch in Amerika, Asien und dort speziell in China ist Schlegel vertreten. Und „Südamerika ist im Kommen“, sagt der Geschäftsführer.

Innovation, Qualität und gutes Design sind wichtige Grundlagen des Erfolgs des Unternehmens aus Dürmentingen. Die Schalterspezialisten haben es über die Jahre geschafft, die Trends am Markt aufzugreifen und entsprechende Produkte anzubieten. So wurde frühzeitig auf ein modulares Baukastensystem gesetzt, bei dem die Kunden entsprechend ihrer Anforderungen Produkte zusammenstellen konnten. Ein aktueller Trend ist die geringe Einbautiefe von Schaltern. Während etwa früherer Röhrenbildschirme große Schalter zuließen, sind neue Flachbildschirme in dieser Hinsicht sehr begrenzt. Dem muss der Dürmentinger Schalterhersteller Rechnung tragen und tut es auch: „Bei Kurz-Hub-Tasten mit geringen Einbautiefen sind wir sehr erfolgreich“, sagt Christoph Schlegel. So bietet Schlegel Tasten mit 16 Milimetern Tiefe an.

Zudem nimmt die Fertigungstiefe der Produkte zu. So werden zum Teil fertige Komponenten gewünscht. So gehören etwa Elektroniklösungen mit integrierter Bustechnik zur Produktpalette.

Großen Wert wird bei Schlegel auf schönes Design der Produkte gelegt. Dafür hat das Unternehmen bereits 90 nationale und internationale Auszeichnungen erhalten. Schon vor Jahrzehnten habe man erkannt, „dass technische Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit den Schalter oder Taster zur ,Visitenkarte’ eines Geräts werden lassen“, heißt es in einer Unternehmensbeschreibung.

Design hat große Bedeutung, doch die Qualität ist Grundlage. „Es gibt deutlich mehr Wettbewerb in Deutschland, aber auch mit Unternehmen in Fernost“, sagt Christoph Schlegel. Aber durch gute Qualität „Made in Germany“ bleibt Schlegel auf Wachstumskurs. Seit 22 Jahren praktiziert Schlegel ein internes Qualitätsmanagement, um das Niveau der Produkte hoch zu halten. „Wir versuchen der Audi zu sein“, zieht Schlegel einen Vergleich zur Autobranche.

Grundlage dafür ist einmal mehr der wichtigste Erfolgsfaktor: „Motivierte und gute Mitarbeiter sind das A und O“, betont Christoph Schlegel. Nur so ist die Qualität und auch die Flexibilität, die das mittelständische Unternehmen in Dürmentingen auszeichnet, auf Dauer zu halten.

Der „Tag der offenen Tür“ ist am Samstag, 26. September, von 11 bis 16.30 Uhr. Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm mit Betriebsrundgängen und Attraktionen für Kinder.