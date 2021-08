Arbeiten und Einsätze – eine Gratwanderung für Feuerwehrleute

Wenn die Feuerwehr gerufen wird, kommt sie. Wenn der Alarm ertönt, stehen Feuerwehrmänner und -frauen mitten in der Nacht auf, unterbrechen ihr Sporttraining oder verlassen Familienfeiern. Und tagsüber verlassen sie ihren Arbeitsplatz. Letzteres ist beim Arbeitgeber nicht immer wohlgelitten. Aber es gibt positive Beispiele.

Wenn Gewitter und Starkregen angekündigt sind, geht der Blick von Thomas Buck beunruhigt gen Himmel. Die Unwetter-Ereignisse vom 23. Juni haben auch bei ihm Spuren hinterlassen. Vieles hat der stellvertretende Kommandant der Dürmentinger Feuerwehr schon erlebt. Das noch nicht. Nachts um 22 Uhr ging der Piepser runter – Unwettereinsatz. Doch erst um 2 Uhr bahnte sich die große Katastrophe an: „Die Kanzach stieg wie noch nie“, erzählt er. Das Flüsschen trat komplett über die Ufer. „Von der Bushaltestelle bis zur Rose hättest du Bootfahren können.“

Im Dauereinsatz

In dieser Nacht und am folgenden Tag waren Thomas Buck und seine Kameraden im Dauereinsatz. Zwei Stunden hat er sich morgens mal kurz hingelegt. In der restlichen Zeit hat er Häuser ausgepumpt, denn in vielen Dürmentinger Kellern stand das Wasser bis unter die Decke.

So wie Thomas Buck waren an diesem Tag weitere Feuerwehrmitglieder im Einsatz und damit nicht an ihrem Arbeitsplatz zu finden. Allein bei der Firma Georg Schlegel in Dürmentingen, wo Thomas Buck als Abteilungsleiter tätig ist, sind 13 Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin in der Feuerwehr aktiv: drei in der Dürmentinger Wehr, vier in der Stützpunktwehr Bad Buchau, je einer in Binzwangen, Dürnau, Göffingen, Hundersingen, Neufra, Offingen und Tafertsweiler.

Freistellung ist Pflicht

Feuerwehrleute erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe erfüllen, dürfen sie ihren Arbeitsplatz für einen Einsatz verlassen. Und doch ist es jedes Mal eine individuelle Entscheidung: „Jeder muss abwägen, ob er gehen kann. Man kann nicht einfach davonspringen“, sagt Thomas Buck. In die gleiche Kerbe schlägt Gerhard Blank, Bad Buchaus stellvertretender Kommandant, der bei Schlegel im Vertrieb tätig ist: „Die Freistellung für einen Einsatz ist Pflicht, aber man überlegt schon genau, wann man geht.“ Bei größeren Einsätzen ist es unstrittig, bei kleineren wird genau abgewogen.

Nicht alle Arbeitgeber sehen es gerne, wenn Mitarbeiter in der Feuerwehr aktiv sind – weil sie kurzfristig ausfallen können. Doch es gibt eben auch die Gegenbeispiele. „Wir wissen, wie wichtig die Feuerwehr ist. Im Notfall sind auch wir dankbar, wenn Hilfe kommt“, betont Geschäftsführer Christoph Schlegel. Das sind keine leeren Worte, die Unterstützung ist sehr konkret.

Bezahlte Arbeitszeit

Wie? Durch die Anrechnung des Einsatzes als Arbeitszeit: Beginnt ein Einsatz in der Nacht und reicht bis in den Vormittag hinein, ist dies unbezahlte Freizeit und damit ein Einsatz im Ehrenamt. Doch bei einem Einsatz während des Tages, wenn die Feuerwehrkräfte schon angestempelt haben, müssen sie nicht ausstempeln, sondern erhalten die Einsatzzeit regulär als Arbeitszeit bezahlt. Das ist nicht selbstverständlich, zeigen sich beide stellvertretenden Kommandanten dankbar. „Ohne das Entgegenkommen solcher Arbeitgeber könnte die Freiwillige Feuerwehr nicht funktionieren“, ist Gerhard Blank überzeugt. Denn auch tagsüber müssen Hilfsfristen eingehalten werden: Das erste Fahrzeug muss innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort sein, das zweite nach 15 Minuten. Und für die Besetzung des zweiten Fahrzeugs in Bad Buchau sind die Feuerwehrkräfte von Schlegel notwendig

Einsätze während der Arbeitszeit sind nicht selten. Rund 40-mal rückt die Dürmentinger Feuerwehr pro Jahr aus, oftmals tagsüber. Für die Stützpunktwehr Bad Buchau sind die Zahlen noch höher: 2020 hatten die Buchauer 98 Einsätze, davon waren 46 Prozent in der Zeit von Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr und in diesem Jahr sind es bereits 115 Einsätze.

Dass es häufiger Einsätze tagsüber gebe, hänge auch mit veränderten Aufgaben der Feuerwehren zusammen, so Thomas Buck. Die Brandbekämpfung sei inzwischen eher die Seltenheit. Zugenommen hätten dafür Hilfeleistungen bei Unfällen, nach Unwettern oder für Türöffnungen. „Die Arbeit der Feuerwehr hat sich komplett gewandelt.“