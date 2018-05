Anreise mit großem Gepäck

Schon in den frühen Morgenstunden haben sich die Besucher am Donnerstag nach Hailtingen zum „Festival ohne Bands“ aufgemacht. Bei perfektem Festivalwetter mit Sonnenschein, wurden dort um 8 Uhr die Pforten zum Campinggelände geöffnet. Rund 1500 Besucher sind am Donnerstag erwartet worden. Der Rest der 4000 Besucher reist am Freitag an.

Mit einem der 500 limitierten „Rumtreiber-Tickets“ bekam man bereits ab 8 Uhr Zutritt auf das Campinggelände. Die Besitzer der Dreitages-Tickets konnten ab 10 Uhr durch den Haupteingang auf das Gelände. Ab 12 Uhr war mit zwei Stunden Wartezeit zu rechnen, um auf das Gelände zu gelangen. Dass das Festival bereits jetzt über den Landkreis hinaus bekannt ist, bestätigt sich spätestens bei der Betrachtung der Kennzeichen der Fahrzeuge, die sich auf den Feldwegen aneinanderreihten. Von Köln, Karlsruhe und noch weiter sind die Besucher angereist. Manche Reisenden aus den umliegenden Ortschaften waren an ihren Gefährten auszumachen. Mehrere Traktoren mit Anhängern fanden sich auf dem Gelände ein. Beladen waren diese teilweise mit Sofas, Kühlschränken und Zelten. Um vorzubeugen, dass sperrige Möbel nach dem Festival einfach zurückgelassen werden, erhebt der Veranstalter am Eingang ein Pfand auf größere Gegenstände.

Nicht eine bekannte Band, sondern allein das Festivalfeeling motiviert die Campingliebhaber, sich auf den Weg nach Hailtingen zu machen. Das Campen und die Begegnung mit Menschen stehen hier im Vordergrund. Doch Musik wäre auch trotz Festival ohne Bands nicht wegzudenken. Aus jedem Auto und jedem Zelt waren die unterschiedlichsten Musiktitel und Genre zu hören. Auch die Bekleidung und Accessoires der Besucher in Form von Tierkostümen und Blumenhaarbändern ließen unwillkürlich Festivalstimmung aufkommen.

Ein Camp ist ganz besonders herausgestochen: Ein rund acht Meter hohes Gerüst ragt über die Ebene heraus. Die Aussichtsplattform gehört einer 15 Mann starken Gruppe aus Mögglingen im Ostalbkreis. Diese haben neben ihrer Aussichtsplattform einen eigenen Pool, ein Esszimmerzelt mit Geschirrspülmaschine und einem Bräter für ihre Spanferkel und Hähnchen dabei. Zum Anwesen der Mögglinger gehört zudem ein eigener Kühlwagen mit Bierstand sowie ein Sanitärzelt mit Dusche und WC. Jahrelang war die Männertruppe mit ihrer „Festivalbehausung“ auf dem Festival „Rock am Ring“. Daniel Schönborn aus Mögglingen erzählt, dass sie am „Summerbreeze“ vom„Festival ohne Bands“ erfahren und entschieden haben, ihr Männerwochenende dieses Jahr wieder auf einem Festival anstatt auf einer Berghütte zu verbringen. Angereist ist die Truppe um halb acht mit einem LKW und war bis 13 Uhr mit dem Aufbau beschäftigt.

Während auf dem Campinggelände minütlich weitere Lager aufgeschlagen wurden, wurde auch im Infield noch bis zur letzten Minute gearbeitet. Bis 17 Uhr hatten die Händler Zeit, ihre Imbiss- und Getränkewagen für die 4000 Besucher herzurichten, ab dann war auch das Infield für die Festivalbesucher geöffnet. Bis Sonntag um 23.55 Uhr dauert das „Festival ohne Bands“ in Hailtingen noch an.