Als Brandursache wird Grill vermutet

Wegen eines Brands in Dürmentingen wurde am Sonntag, kurz vor 2 Uhr, die Feuerwehr alarmiert. Als Brandursache vermutet die Polizei einen Holzkohlengrill.

Ein Holzstapel neben einem Gebäude war in Brand geraten. Das Feuer hatte die Fassade und das Dachgebälk erfasst. Die Feuerwehr konnte das Feuer bis gegen 2.50 Uhr löschen und ein Übergreifen auf das Nachbargebäude verhindern. Der Schaden wird auf 400 00 Euro geschätzt. Wie die Polizei mitteilt, kommt ein Holzkohlengrill, der am Abend benutzt worden waur und neben dem Holzstapel abgestellt wurde, als Brandursache in Frage. Ein 73-Jähriger und eine 39-Jährige wurden bei Löschversuchen durch eingeatmete Rauchgase leicht verletzt. Die Feuerwehren aus Dürmentingen, Heudorf und Riedlingen waren mit 61 Mann im Einsatz. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung führt das Polizeirevier Riedlingen.