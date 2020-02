Als Biber geboren, zum Narren mutiert

Bei der dritten und letzten Gabel in Dürmentingen sind insgesamt acht Gruppen durch Dürmentingen gezogen und haben die Zuschauer in den Maschgerlokalen unterhalten.

Viele Gruppen setzten dieses Mal nicht auf Schauspiel, sondern auf Tanz und Gesang. Das Damenballett stimmte schon mal auf ihren Tanz auf dem Narrenball am heutigen Samstag ein. Elegant tanzten sie als Schwäne verkleidet zum Ballett „Schwanensee“. Die klassische Musik wurde schnell etwas fetziger und die Tänzerinnen brachten Stimmung unter die Zuschauer. Eine weitere Gruppe, die „Candygirls“, verteilten passend zum Song „Lollipop“ überall auf den Tischen Bonbons und Zuckerstangen. Auffallend dabei waren ihre bunten Kostüme und ihre großen Luftballons in Form von Lollipops. Sie waren nicht die Einzigen, die die Leute mit Süßigkeiten versorgten. Auch die Krümelmonster ließen sich blicken und verteilten zur Freude aller Kekse und sangen dazu „Manamana“. Einige der Krümelmonster saßen dabei in einer Papiertonne und lugten heraus.

Wer sich noch gerne an die gute alte Zeit ohne Handy und Internet erinnert, hatte beim nächsten Lied seinen Spaß. Dass man auch ohne mobile Geräte eine schöne Zeit haben kann, muss den jüngeren Gästen wohl musikalisch gezeigt werden. Lange vor dieser Zeit entstand auch das Märchen Heidi, dass einige Maschger auf neue Art und Weise parodierten. Heidi will Peter unbedingt heiraten und auch der alte Alm-Öhi will seine Heidi unter die Haube bringen. Dieser will sich aber lieber auf seine Karriere konzentrieren und sein Leben als Junggeselle mit seinen Freunden ausnutzen. Gemeinsam führten sie dann einen Tanz zu einem Hüttenlied auf. Besonders lustig war die Gams, die zum Schock aller auch hier und da in den Lokalen ein paar Hinterlassenschaften verloren hat.

Hoher Besuch kam von der Vereinigung freier oberschwäbischer Narren (VFON): Präsident Reinhard Siegle und Brauchtumsmeister Elmar Herter besuchten die Gabel und gaben spontan ein Gesangsdebüt in der Narrenstube mit dem Lied „Es steht eine Mühle im Schwarzwäldertal“.

Dass eine Gabel nicht immer ganz einfach ist, haben gleich mehrere Gruppen dargestellt. Das Problem fängt schon bei der Zugehörigkeit zum Ort an. Der Biber-Narr erzählt von seinem Dilemma, in Biberach aktiv am Schützenfest teilgenommen zu haben, an der Fasnet aber auch als Narr in Dürmentingen mitmachen möchte. „Als Biber geboren, zum Narren mutiert“, hin- und hergerissen zwischen den Orten.

Aber auch innerorts gibt es Schwierigkeiten. Der Narrenrat ist ganz verzweifelt. Wer begrüßt denn an der Gabel die Gäste? Es scheitert schon daran, wer wo hin steht und was der Narrenrat überhaupt sagt. Da kann es schon Mal passieren, dass man „Ätsche-Gätsche“ statt „Narra raus“ schreit. Als das Gröbste geklärt war, wurde es Zeit für die Maschger. Zum Entsetzen des Narrenrats kamen „Saumaschger“ auf die Bühne. Sie stellten den Pfarrer nach, der mit einer Klobürste die Zuschauer segnete. So eine Sauerei kann nicht akzeptiert werden und alle samt Narrenrat kommen in ein Trainingslager wo sie für schlechte Reime hart bestraft wurden. Dass soll für alle schlechten Maschger und Narren eine Lehre sein.

Zwei Maschger, einer sang, der andere begleitete ihn am Akkordeon, besangen ein Problem welches wohl allen besonders in der Fasnetszeit bekannt sein wird: Nach dem vielen Alkohol versuchen die meisten immer wieder eine Pause einzulegen, aber die Lieblingskneipe mit den Freunden lockt doch jeden Abend. Man sagt sich dann immer nach jeder Gabel: „Morgen fang ich ein neues Leben an“, denn die Nächte sind lang und es wird ausgiebig gefeiert.

Nun können sich die Dürmentinger aber erst mal ein Jahr von der Gabel erholen. Heute, Samstag, ist um 20 Uhr Narrenball, am Sonntag um 10.15 Uhr Narrenmesse.