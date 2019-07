Alle Kommunionkinder werden Ministranten

Groß ist die Freude in der Kirchengemeinde St. Johannes Dürmentingen, denn in der Vorabendmesse am vergangenen Samstag konnten alle sechs Dürmentinger Erstkommunionkinder aus diesem Jahr in die Ministrantengemeinschaft aufgenommen werden. Pfarrer Francis Nwosu und Gemeindereferentin Andrea Hoffmann betonten im Gottesdienst, dass die Ministranten „Sonntag für Sonntag“ ihren wichtigen Dienst am Altar tun und in besonderer Weise die Nachfolge Jesu leben.

Die neuen Ministrantinnen und Ministranten (gekleidet in Rochett und rotem Talar) heißen Andreas Baur, Jakob Geisinger, Felicitas Diesch, Inken Ströbele, Linus Buck und Kira Städler. Von den Oberministranten sind die sechs Neuen in den vergangenen Wochen auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet worden. Im Anschluss an den Gottesdienst wurde die Begrüßung noch bei einem Sektempfang im Johannessaal – ausgerichtet von den Oberministranten – gefeiert.