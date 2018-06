Alexa versteht kein schwäbisch, kann aber Bier spendieren

Dreiviertelsbier, eine Alexa, die kein schwäbisch kann, und allerlei Dinge, die in Dürmentingen schief gegangen sind, waren Themen der ersten Dürmentinger Gabel. Mit Witz und Charme begeisterten die Maschker die Gäste in den Lokalen. Insgesamt zogen neun Maschkergruppen durch Dürmentingen.

Ein beliebtes Thema auf der Dürmentinger Gabel war „Alexa“, die über Sprachbefehle Fragen beantwortet. Um „up to date“ zu sein, brachten einige Maschker ihre künstliche Sprachintelligenz mit auf die Gabel, um den Zuhörern das Gerät vorzustellen. Aber natürlich gab es einige Probleme: Alexa versteht kein Schwäbisch und bestellt Dinge, die eigentlich keiner will. Fragten die Maschker nach dem Wetter, sagt Alexa nur: „Schau doch aus dem Fenster“ und wenn das Falsche gesagt wurde, kann es mal passieren, dass Alexa Motorsägen oder Gießkannen bestellt. Nützlich war sie als Bierspender und Stimmungsmacher beim Dürmentinger Narrenlied.

Für Bier sorgten auch Investoren durch den Bau einer Bierbrauerei in der Stammstraße. Geplant wurde ein Bierbach mit Leitungen zum Rathaus und anderen Maschkerlokalen, sowie passendes Dreiviertel-Bier, dass nur an der Gabel verkauft wird. Kostproben wurden zur Freude des Publikums verteilt und die Brauerei lud zur Bier-Weltmeisterschaft in Dürmentingen ein.

Aber bevor weitere Feste geplant werden konnten, musste zuerst der Narrenball unter die Lupe genommen werden. Was alles passiert, wenn ein Maschker den letzten Bus vom Narrenball nach Hause verpasst, hat eine weitere Gruppe vorgestellt. Sie traf Jogger auf der Runde zum Bussen und andere Dürmentinger, die bereits auf dem Weg zur Arbeit waren. Da die letzten Narrenballbesucher aber weder zum Joggen noch bei der Arbeit helfen wollten, machten sie sich zusammen mit ein paar „Sektfräsen“, die auch den Bus verpasst hatten, zu Fuß auf den Weg.

Für weitere Verwirrung sorgte der Konflikt, wer denn jetzt in welchen Ort darf. Die Firma Reck nach Dürmentingen? Die Dürmentinger nach Heudorf auf den Ball? Oder ein Dürmentinger als Bürgermeister nach Betzenweiler? Der Streit wurde dann mit dem Spiel „Reise nach Jerusalem“ gelöst.

Die Maschker hatten noch weitere Anekdoten parat, denn in Dürmentingen geht doch das eine oder andere schief. Da wurde von falschen Artikel im Mitteilungsblatt berichtet. Überlegt, ob die neuen Wimpel aussehen wie die Heudorfer Wimpel und das Problem angesprochen, dass am Ball keine Witze über Heudorfer gemacht werden dürfen. Auch Diäten bereiten Probleme, aber – wie die nächste Maschkergruppe gekonnt sang: „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe…“ – helfen auch die besten Diäten nichts. Die Maschker verteilten in den Gaststätten Päckchen mit Trockenhefe.

Kein Dorf ohne Hühner. Die streikten in Dürmentingen, weil sie nicht für den Eierautomat bei Hagmanns legen wollten. Stattdessen gingen sie viel lieber auf die Fasnet. Die Zuschauer freuten sich über einen lustigen Tanz – bis der Bauer kam und die Hühner wieder einsperren wollte.

Bunte Einhörner hatten sich etwas in der Zeit vertan und verteilten zu Weihnachtsmusik Glitzer auf den Haaren der Zuschauer. Der Einhorntreiber beendete die Sache schnell und zwang die unartigen Einhörner, ihren Einhornschnaps zu trinken, um in Fasnetsstimmung zu kommen.