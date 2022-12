Advents-Fenster-Singen in Dürmentingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Heilge Nacht auf Engelsschwingen, nahst du leise dich der Welt, und die Glocken hör ich klingen, und die Fenster sind erhellt….“ An diese Zeilen aus einem alten Weihnachtslied wurden die Besucher erinnert, als mit feierlichem Glockengeläut vom Kirchturm diese besondere Adventsfeier eröffnet wurde. Das Pfarrhaus, angestrahlt in adventlichem Violett, erinnerte mit den geöffneten Fenstern und und den vielen Kerzen an einen Adventskalender. Unter dem Motto: „Mein Fenster zum Himmel steht allezeit offen“ waren diese Advents-Fenster die Plattform für ein besonderes Adventskonzert des Kirchenchores St. Johannes.

Chorleiterin Sarah Baranja und Vorstand Thomas Zippler begrüßten die Besucherschar in fein gereimten Versen, verfasst von Beate Denzler. Trotz der klirrenden Kälte waren viele gekommen und nahmen gerne die Einladung zum Mitsingen an.

Marita Künzelmann hatte zum Anlass ein Gedicht verfasst: „S got Weihnachta zua“, Karl Winter trug es vor: “…Wenn Pfarrer Leonard koi Hoimet meh hot, weil er ons Sänger en sei Pfarrhaus nei lot, wenn aus älle Fenschter Lieder erschallet ond über d Kanza bis zom Rothaus nauf hallet, noch schicket mir a Danklied noch oba, mir hand ällen Grund, onsern Herrgott zu loba..“.

Viele Besucher haben gestaunt, waren ergriffen, haben mitgesungen und dabei nicht schlecht gefroren. „Saukalt, aber wunderschön“ hörte man sagen. Die überwältigende Resonanz war: Diese Veranstaltung nach einer spontanen Idee von Sarah Baranja muss nächstes Jahr unbedingt weitergeführt werden.