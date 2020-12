Ein Versorgungsmarkt zur Adventszeit findet am Samstag, 5. Dezember, von 9 bis 16 Uhr in der Stammstraße in Dürmentingen statt. Organisiert wird der Markt von Rudolf Kleinknecht. Trotz der derzeit gültigen Hygienemaßnahmen wollen die Marktleute das Marktgefühl und ein Stückchen Normalität genießen, heißt in der Ankündigung. So wird eine Vielzahl an Waren angeboten, zum Beispiel Haushaltswaren, Süßwaren, Strickwaren, Gewürze und Kräuter. Socken und Strumpfwaren, Hüte und Mützen, Unterwäsche, BHs, Wolle, Flaggen, Kleinlederwaren und vieles mehr ist ebenfalls zu finden. Das Angebot wird vervollständigt durch weihnachtliche Bastelarbeiten an mehreren Ständen und Weihnachtsbäume.