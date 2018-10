Abriss: Mehr Platz für Kindergarten

Das Schicksal des Gebäudes Kirchbergstraße 6 in Dürmentingen ist besiegelt: Es soll noch in diesem Jahr abgerissen werden. Der frei werdende Platz kann vom benachbarten Kindergarten St. Johannes als Freifläche genutzt werden.

Bereits im vorigen Jahr hat die Gemeinde das Haus für 24 000 Euro erworben; 20 Prozent davon übernahm die Kirchengemeinde als Trägerin des Kindergartens. Einerseits hatte es keine eigene Erschließung, andererseits bestand Platzbedarf für den Kindergarten. Nur aus haushaltstechnischen Gründen sei es noch nicht abgerissen, sagte Bürgermeister Dietmar Holstein in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Weil dort noch ein Gewölbekeller existiert, musste auch noch die Freigabe des Denkmalamts abgewartet werden. Die Abrissarbeiten wurden jetzt an die Firma Roland Späth in Wilflingen vergeben, die ein Angebot von 23 600 Euro abgegeben hat. „Das wird im Kindergarten ein Highlight sein“, versicherte Holstein.