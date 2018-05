Seit Donnerstag fehlt in Dürmentingen-Heudorf ein Mofa. Das rote Mofa Hercules stand in der Nacht zum Donnerstag vor einem Haus in der Huebackerstraße. Im Schutz der Dunkelheit stahl ein Unbekannter das Zweirad mit dem Kennzeichen 735RAY. Möglicherweise war dies gegen 1.30 Uhr, als Nachbarn draußen Geräusche hörten. Die Riedlinger Polizei, Telefon 07371/9380, sucht jetzt das Mofa und den Dieb.